A Venezia e Mestre arriva Skarnival In Venice, il programma di musica live tutta da ballare

Nella città lagunare arriva Skarnival In Venice, un programma di musica dal vivo che promette di far ballare tutti i cittadini. Nello specifico, si tratta di un progetto che nasce dal gruppo Bevarassa Records capitanato da Nic Milano, che dopo anni di esperienza nella musica live e nell'organizzazione eventi, decide di pianificare un tour di concerti per la festa più colorata della città metropolitana di Venezia, il Carnevale.

Le band partecipanti provengono da varie parti del Nord-Est italiano (Venezia, Treviso, Udine, Pavia, Brescia), ma anche da oltre Manica (Glasgow). Tutte realtà musicali differenti ma che hanno in comune il genere suonato, ovvero lo Ska, una musica in levare che non tutti conoscono ma che tutti ballano appena la ascoltano.

Il calendario