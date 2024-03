Il writer Smoke One colora il muro del museo M9

Proseguono i live painting sui muri esterni di M9 – Museo del ’900: l’iniziativa parallela alla mostra Banksy. Painting Walls è infatti cominciata lo scorso fine settimana, con gli street artist Secse e Sqon che hanno dipinto sul muro in Via Pascoli attirando centinaia di curiosi e visitatori che, nonostante la pioggia, hanno tenuto compagnia agli artisti in un clima allegro, con musica in sottofondo.



Sabato 9 marzo sarà il turno di Smoke One, giovane artista bassanese la cui opera "Alice in Graffiti Land" è esposta alla mostra Dialoghi urbani. Street art vs museo, visitabile al corridoio del secondo piano del Museo. Smoke One si esibirà sabato dalle 10 alle 19, ricoprendo così l’opera dei suoi predecessori; la stessa sorte toccherà poi al suo lavoro, che sarà visibile solamente per la prossima settimana fino all’esibizione del sabato successivo.

Smoke One

Smoke One, nato in a Bassano del Grappa nel 1996, inizia a dipingere graffiti nel 2012.Per lui fare graffiti è come esplorare un mondo fantastico, simile a quello delle avventure di Alice nel paese delle meraviglie. Studia come le lettere si uniscono e si combinano, scegliendo colori vivaci e forti per attirare l'attenzione di tutti, anche di chi di solito non si ferma a guardare l'arte. Il suo obiettivo è rendere impossibile non notare i suoi lavori, giocando con le forme delle lettere e i contrasti di colore.