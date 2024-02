Al Teatro di Mirano va in scena uno spettacolo sui grandi temi della letteratura per l’infanzia

Nuovo appuntamento al Teatro di Mirano con “Millemondi – La rassegna di Mira e Mirano con le famiglie”: domenica 18 febbraio alle 15.30 andrà in scena "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi" della compagnia Drammatico Vegetale, uno spettacolo in cui i grandi temi della letteratura per l’infanzia incontrano la meraviglia dell’arte figurativa. E, per prepararsi alla visione, le bambine e i bambini potranno partecipare a Millemondi Lab, il gioco teatrale in programma sabato 17 febbraio alle 11.30 al Teatro di Mirano, alla scoperta dei temi, dei personaggi, degli ambienti di "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi".

Lo spettacolo

"Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi è uno spettacolo di Ezio Antonelli, Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni, con Camilla Lopez, Elena Pelliccioni e Giuseppe Viroli. La regia è di Pietro Fenati; la scenografia e immagine virtuale è di Ezio Antonelli; i pupazzi e gli oggetti sono di Pietro Fenati, Sara Maioli, Elvira Mascanzoni, le musiche originali di Luciano Titi, luci e audio di Alessandro Bonoli, l’organizzazione di Sara Maioli e William Rossano. Lo spettacolo è prodotto da Ravenna Teatro.



Scrive la compagnia: «Scegliendo come prima chiave drammaturgica la favola della piccola fiammiferaia ("La bambina dei fiammiferi" di Hans Christian Andersen), lo spettacolo ripercorre sinteticamente alcuni temi classici della letteratura per l’infanzia, associandoli ad ambienti visivi costruiti attraverso citazioni dall’arte figurativa. Immagini dalla nostra storia dell’arte elaborate al computer e videoproiettate su scene, oggetti, figure ed attori. Accendendo i fiammiferi – la propria immaginazione –, la piccola sognatrice apre il sipario di un luogo fantastico, dove si intrecciano storie: insieme visioni dell’arte, della letteratura, del teatro. Il sipario è la finestra dei desideri; la fiammella è l’anima che illumina ed ispira la scena. Il teatro, scatola delle meraviglie, interpreta la realtà attraverso l’immaginazione. Poi appare Arlecchino, rappresenta il colore e la gioia di vivere; la fiammiferaia s’innamora di lui, lo rincorre nel groviglio delle storie e delle immagini che attraversa. Ne La bella addormentata è il principe azzurro che la risveglia con un bacio, poi la conduce in Hansel e Gretel, Biancaneve e i sette nani, I tre porcellini, Cappuccetto Rosso e intorno, il mondo fantastico di Dadd, Arcimboldo, Botero, Ernst, Magritte, Dalì, Mondrian, Klee, Burri.

«In questa storia – prosegue la compagnia – le bugie di Pinocchio sono i ready made di Duchamp e Il Piccolo Principe abita il mondo sospeso di Mirò. Tutto è possibile dentro un teatro illuminato dall’immaginazione. Nei bagliori dei fiammiferi, come nell’arcobaleno di Arlecchino e degli artisti, c’è un messaggio di speranza. La poesia illumina il freddo della vita e della mente. La primavera scioglie la neve. Il teatro ha svolto la sua funzione. Anche la crudezza delle favole diventa lieto fine». Lo spettacolo è adatto dai 5 anni di età.

Millemondi Lab

Sabato 17 febbraio, dalle 11.30 alle 12.30, guidati da Julio Escamilla, attore e formatore de La Piccionaia, le bambine i bambini potranno prepararsi alla visione di "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi" con un gioco teatrale alla scoperta dei temi, degli ambienti e dei personaggi dello spettacolo. I partecipanti potranno addentrarsi nel mondo magico dello spettacolo, attraverso l’espressività, l’immaginazione e la fantasia.

Millemondi Lab nasce dal progetto "A misura di bambino", intrapreso al Teatro di Mirano durante la stagione 2022/2023: un percorso di co-creazione con bambini e adulti che, insieme, hanno immaginato il Teatro di Mirano a misura di bambini e a misura di famiglie, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con il Comune di Mirano.