Inaugura sabato 22 ottobre, alle 11.30, alla Scuola Grande di San Teodoro a Venezia, la mostra “Il sogno dell'arte continua”, a cura di Elena Petras Duleba, Art Manager e Gallerista della D’E.M. Venice Art Gallery. La presentazione è a cura degli storici e critici d’arte Lorenzo Renzulli, Siro Perin, Giorgia Pollastri, Barbara Bortot, Giancarlo Da Lio. L’evento è inserito nel palinsensto “Le Città in Festa del Comune di Venezia”.

L'evento ha per protagonisti pittura, scultura e fotografia, in un'esperienza che valorizza i migliori esponenti dell'arte contemporanea. Il progetto nasce per dare maggiore lustro e visibilità a livello nazionale ed internazionale agli artisti meritevoli, che si sono distinti per la creatività e il prezioso lavoro contribuendo quotidianamente ad arricchire e a valorizzare il bellissimo patrimonio artistico. La collettiva unisce storia e modernità. Alla tradizionale modalità espositiva, affianca la presenza in video proiezione: sono quasi una cinquantina gli artisti presenti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, tra cui alcuni giovani.

L’esibizione evidenzia la diversità e unicità di ogni opera d’arte attraverso quelle che sono le sue componenti espressive fondamentali: la loro forma e i colori sono in armonia come materia modellata secondo la tecnica, lo stile, e la sensibilità dell’artista. Attraverso opere ad olio, acrilico, grafite e pastelli, acquerelli, sculture, opere eseguite con tecnica mista e su differenti supporti (legno, cartoncino, rame, …) l’evento è un invito a desiderare artisticamente la realizzazione di importanti obiettivi e continuare a credere nel proprio spirito creativo.