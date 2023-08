Torna Verde Groggia con lo spettacolo "Solo quando lavoro sono felice"

Torna "Verde Groggia", il progetto organizzato da La Piccionaia, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia e con il finanziamento dell'Unione Europea FSE PON Metro.

Si ricomincia con gli appuntamenti della rassegna gratuita programmata quest’estate nel Parco di Villa Groggia: giovedì 31 agosto, alle 21, l’appuntamento è con “Solo quando lavoro sono felice”, spettacolo finalista Forever Young 2022 - La Corte Ospitale, di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa.

In scena Niccolò e Lorenzo parlano dei loro rispettivi capi: Niccolò e Lorenzo. Una conversazione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi con se stessi, sulla disperazione. Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita? O è la nostra vita stessa? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? Quanto riesci a resistere in una conversazione prima di chiedere all’altra persona “E tu nella vita che fai?” Per la nostra generazione, i confini tra lavoro e vita sono sfumati: il nostro self è definito in buona parte dal lavoro che facciamo. E quello che facciamo, lo facciamo sempre, siamo operativi tutto il giorno, tutti i giorni. Dopo il precariato, la nuova frontiera tossica del lavoro corrisponde a uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere. Lo spettacolo è adatto a partire dai 14 anni.

Il programma di "Verde Groggia" proseguirà poi con altri tre appuntamenti consecutivi, il primo dei quali si terrà giovedì 7 settembre alle ore 21.00 con Patrizia Laquidara in “Ti ho vista ieri”.