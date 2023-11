Si alza il sipario della stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre al Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con l’Associazione Amici della Musica di Mestre e la direzione artistica di Mario Brunello. Domenica 19 novembre, alle ore 17.00, il teatro accoglie il concerto-maratona "26 mani d’oro": Massimo Somenzi e la sua scuola pianistica - una storia del duo pianistico con un maestro e dodici allievi.

Grande maestro e concertista di chiara fama, Massimo Somenzi suonerà insieme a dodici dei suoi migliori allievi, in un repertorio per pianoforte a quattro mani e per due pianoforti di ampio respiro, articolato in tre parti distinte (dalle 17.00 alle 18.30, dalle 19.00 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.30). Il pubblico potrà assistere liberamente all’intero concerto oppure a parti di esso, entrando in sala durante gli intervalli.

Somenzi annuncia così il repertorio della serata: «Una vera e propria, breve ma essenziale, storia del duo pianistico. Nell’esecuzione ho mescolato con un po’ di fantasia, volendo evitare un banale ordine cronologico, alcuni brani che ritengo importanti per comprendere lo sviluppo di questo affascinante genere musicale. Vediamoli invece cronologicamente. Mozart e la Sonata KV 497, una composizione sconvolgente, uno dei capolavori assoluti del genio Salisburghese. Schubert e la Fantasia in fa minore, irresistibile. Schumann e gli Studi op.56, nati per pianoforte con pedaliera e trascritti per 2 pianoforti da Debussy. Brahms e le Variazioni op.23 sul tema che Schumann vaneggiava di aver ricevuto dagli spiriti di Schubert e Mendelssohn. La Sonata di Goetz, un compositore per lo più più sconosciuto morto giovanissimo, un brano meraviglioso che ho scoperto per caso qualche anno fa. Le bellissime Leggende op.59 di Dvorak, uno dei miei brani preferiti. Il Prélude à l'après-midi d'un faune, sconvolgente composizione per orchestra di Debussy, una vera e propria pietra miliare della storia della musica, in una magistrale versione per due pianoforti dello stesso autore. Il mondo incantato di Ma mère l’Oye di Ravel, un altro capolavoro. Casella, uno dei maestri della mia adorata insegnante Maria Italia Biagi, qui splendidamente rappresentato dalle Pagine di guerra, quattro brevi ma intensi “film musicali” ispirati alla Prima guerra mondiale. Lutoslawski, che dopo Liszt, Brahms e Rachmaninov ha rimaneggiato brillantemente uno dei più famosi Capricci di Paganini. Poulenc e la Sonata per due pianoforti, dedicata a uno dei duo pianistici più famosi, Gold & Fizdale. Per finire la Sonata di Vine, brano di difficoltà entusiasmante di uno dei più interessanti compositori viventi».