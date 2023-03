Alla biblioteca Vez l'incontro con l'attrice Sonia Bergamasco

Prosegue la rassegna In_touch, promossa dalla Rete Biblioteche Venezia, con un appuntamento da non perdere: domenica 19 marzo alle 18.00 l'attrice Sonia Bergamasco racconta il suo libro, Quaderno, uscito nei mesi scorsi per La nave di Teseo. Un aggraziato, freschissimo, vivace e talvolta ironico scrigno di brevi poesie e racconti, filastrocche, affondi lirici. Pubblicato con la prefazione della poetessa Maria Grazia Calandrone, dischiuso da una copertina con la foto di Sonia bambina biondissima, il libro si apre con l'immagine di un'onda che rimanda a quel quaderno perduto: «Ricordo la felicità, il senso di appagamento e di comunione con tutte le cose che questa visione mi aveva regalato – spiega Bergamasco – e ancor oggi penso a quel quaderno perduto come a un tesoro».

A conversare con l'autrice sarà la giornalista Sara Zanferrari. Ingresso libero. Gli spettatori con prenotazione avranno accesso dalle 17.30, gli altri potranno entrare a ridosso dell’inizio per i posti ancora disponibili. A conclusione dell'incontro, Sonia Bergamasco si dedicherà al firmacopie del suo libro.

Chi è Sonia Bergamasco

Attrice e regista, Sonia Bergamasco da due decenni spazia fra teatro, cinema e piccolo schermo: iconico il ruolo di Livia nella popolarissima serie Il commissario Montalbano. Nastro d'Argento per La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, Premio Flaiano come miglior interprete nel film De Gasperi, Sonia Bergamasco ha lavorato in teatro con registi come Carmelo Bene e Giorgio Strehler, al cinema con Bernardo Bertolucci, Giuseppe Piccioni e Franco Battiato.