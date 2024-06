Nel Veneziano la rassegna teatrale per famiglie dedicata a Marco Polo

La rassegna pomeridiana "Sottocasa" torna anche quest’anno ad animare i luoghi della Città Metropolitana di Venezia con dodici appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie sulle tracce di Marco Polo. Il progetto della Fondazione Teatro Stabile Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione il Comune di Venezia, mira a stimolare la socialità coltivando l’arte e la cultura attraverso una proposta riconosciuta, partecipata e condivisa dal pubblico, capace di coinvolgere i cittadini e renderli protagonisti. A partire dall’11 giugno con la rassegna "Sottocasa" a cura di Susi Danesin, Isabella Moro e Barbao Teatro, parchi, ville, piazze, corti, sestieri si trasformano in teatri aperti a tutta la comunità. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

"Sottocasa" individua quest’anno un tema unico, che segue le tracce di Marco Polo per celebrare il 700° anniversario dalla morte dell’iconico viaggiatore, legato a doppio filo alla città di Venezia. La figura di Marco Polo simboleggia appieno la voglia di conoscenza, di sapere cosa esiste fuori dalle mura della propria casa. Quel desiderio che l’ha portato a viaggiare verso l’Oriente e di entrare in contatto con una cultura “altra”, con forme d’arte e di socialità completamente diverse dalle sue. Celebrare Marco Polo, e con lui tutti i grandi viaggiatori della storia, da Erodoto a Cristoforo Colombo, da Ferdinando Magellano a Jacques Cousteau, è un’occasione irripetibile per guardare al teatro come un viaggio.

Il programma

Martedì 11 giugno la rassegna prende il via a Chirignago, in Villa Ceresa (zona parco), con lo spettacolo performativo A bordo del tappeto volante a cura di Susi Danesin e Isabella Moro, che trasporterà il pubblico in uno spazio magico dove tutto può succedere, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza interattiva che li renderà protagonisti. Lo spettacolo verrà poi riproposto il 20 giugno in Villa Querini a Mestre e il 10 settembre a Piazzale Zendrini a Pellestrina.

Si prosegue il 13 giugno, al Parco Gobbi di Favaro Veneto, con Le meraviglie dei viaggi: attraverso letture e racconti, accompagnati dalle musiche di Daniele Vianello, Susi Danesin narrerà agli spettatori le storie di due grandi viaggiatori Cristoforo Colombo e Marco Polo, che con le loro scoperte hanno cambiato il nostro modo di vivere. Lo spettacolo sarà poi il 4 luglio al Parco Navagero di Murano e il 12 settembre in via Fratelli Cavanis a Chirignago. Il 19 giugno al Parco del Picchio alla Gazzera, il 27 giugno a CepVillaggio Laguna (Campalto) e il 5 settembre al Parco Bissuola di Mestre, la compagnia Barabao Teatro incanterà gli spettatori con il racconto musicale Giasone e gli Argonauti e ancora, il 25 giugno alla Corte dei Cordami alla Giudecca e il 2 luglio a Villa Querini di Mestre, la compagnia condurrà il pubblico veneziano attraverso Lo straordinario viaggio di Pitea.