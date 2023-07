Il centro di Sottomarina si trasforma in un grande parco giochi per i più piccoli

Domenica 30 luglio Sottomarina si trasforma in un grande parco giochi per i più piccoli, ma non mancheranno elementi d'intrattenimento per tutti: il centro sarà infatti pedonalizzato in viale Padova, viale Venezia, viale Veneto e il Boulevard, con chiusura tra le 19.30 e le 00.30, per ospitare tante opportunità di divertimento per i bambini. Sul Boulevard ci sarà il teatro dei burattini con protagonista la favola di Pinocchio.

Un mare di divertenti giochi in legno coinvolgerà piccoli e grandi visitatori: a strappare sorrisi ci penserà l'arte di strada di Josè Benavente con i suoi divertenti spettacoli. Lo staff dell'Isola dei Sogni porterà bolle giganti, laboratori e tante mascotte giganti che gireranno tutta la sera. I locali del centro, inoltre, si attiveranno per animare il passeggio con band live ed esibizioni di palestre. Anche gli amanti dello shopping saranno accontentati, sia sabato che domenica sera infatti i negozi resteranno aperti.

«Dopo la Sagra del Pesce, la Festa del Pesce Azzurro, il Buffalo Music Festival, si torna nel cuore di Sottomarina ad animare la nostra bella località con due notti bianche. Sarà bellissimo vedere residenti e turisti animare la nostra città, sono felice in particolare che ci sia una serata dedicata ai bambini. Lo dico sempre alle scolaresche quando le incontro: amate e rispettate la vostra città, siate cittadini a pieno titolo» afferma Mauro Armelao, sindaco di Chioggia.