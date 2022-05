Spazzapnea: scatta l'operazione fondali puliti anche a Venezia

Sabato 28 maggio si svolgerà a Venezia la quarta edizione di“Spazzapnea – Operazione fondali puliti”. Il ritrovo per i partecipanti sarà presso la Scuola Navale Militare Francesco Morosini - in Viale Piave n. 30/A, Sant’Elena - Venezia.

La nuova edizione

La nuova edizione della gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea finalizzata al recupero dei rifiuti in mare e sul litorale avrà luogo contemporaneamente anche in altre cinque località italiane: Genova, Palermo, Marina di Pisa, Bari, Capri. Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno convinto Apnea Academy e WWF ITALIA ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e ricerca per l'apnea subacquea e all'interno della Campagna #StopPlasticPollution per la lotta all’inquinamento della plastica in natura. Ideata a Genova nel 2018 Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Sensibili alla causa Oris, Mares, Lowrance, Cambiaso Risso, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Genoa CFC, UC Sampdoria, Quoise, Gasmarine e Skullphoto hanno deciso di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente marino affiancando l’associazione Spazzapnea nell’assistenza logistica dell’evento su tutto il territorio nazionale.

Come funziona

La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà a squadre di tre persone. Ogni iscritto sarà coperto da assicurazione e avrà a disposizione guanti, borse per la raccolta e dispositivi di segnalazione per la sicurezza. Le squadre potranno essere formate da tre apneisti, oppure due apneisti e un raccoglitore a terra oppure tre raccoglitori a terra. Una volta che le squadre saranno tornate alla base inizierà il conteggio dei rifiuti. Il calcolo del punteggio sarà effettuato in base alla pericolosità del rifiuto per il mare e ai tempi di decomposizione nell’ambiente. Il regolamento completo con la tabella punteggio dei rifiuti è disponibile nel Press Kit. Al termine della manifestazione, lo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento potrà fregiarsi della bandiera “Spazzapnea Missione fondali puliti”, con pubblicazione sul sito ufficiale Spazzapnea. La bandiera ha la durata di un anno, sino alla successiva manifestazione ‘Spazzapnea’.