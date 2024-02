Nel weekend il Teatro Momo e il Candiani ospitano due spettacoli per i più piccoli

Due spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie: domenica i palcoscenici del Teatro Momo e dell'auditorium del Centro Culturale Candiani aprono le porte ai piccoli spettatori.

Domenica 18 febbraio alle ore 16.30 la compagnia La una nel Letto presenta al Teatro Momo lo spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni "Cenerentola across the universe". Alle ore 17.00, invece, Not Only For Kids, la sezione dedicata ai più giovani del Candiani, ospita in auditorium del centro culturale lo spettacolo "Giardini di plastica" della compagnia Teatro Koreja.

Cenerentola across the universe

Al Momo, con "Cenerentola across the universe", la protagonista della storia si presenta come una ragazza interrotta dalla presenza di una madre 'troppo buona', e ci racconta della bontà che diventa identica alla cattiveria, quando presume di sapere ciò che è giusto o sbagliato e quando non riesce a lasciare spazio per vivere. Lo spettacolo è inserito nella Stagione di teatro per bambini e famiglie "Domenica a Teatro 2023.24", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven circuito regionale multidisciplinare.

Ripercorrendo i passi di Cenerentola, incontrando i personaggi della storia che si animano nella sua stanza e che prendono sostanza, forma e colore dalla tappezzeria delle pareti e dagli oggetti di uso quotidiano, la protagonista gioca, sogna e modifica la sua vita. La fiaba suggerisce una via di uscita: quale che sia il contesto difficile che si vive, il domani, si può essere certi, porta sorprese. Ed è per questo che vale la pena tentare e sognare: per incontrare i mille fatti del caso e della realtà.

Giardini di plastica

Sempre domenica 18 febbraio, alle ore 17.00, Not Only For Kids ospita nell'auditorium del Candiani lo spettacolo "Giardini di plastica" della compagnia Teatro Koreja.

Lo show cattura gli sguardi, ma lascia libera la fantasia di correre a briglia sciolta. Chi decide di subirne l’incantesimo, si prepari a un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici dove colori, luci e suoni assecondano i suoi desideri. Mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate, angeli. Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, le emozioni.

Di grande impatto visivo, le scene suggestionano anche chi bambino non è più, grazie all’originalità delle trovate e alla forza evocativa di certe immagini. Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato di vario genere che grazie all’uso fantasioso delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni strampalate e buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia. Non c’è in ballo una vera e propria storia che non sia quella inventata, lì al momento, dai tre attori in scena con le loro trasformazioni. E la plastica? Koreja si è divertita a trasformarla, giocando con gli oggetti semplici di ogni giorno. E lancia la sfida a riconoscerli. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 3 anni.