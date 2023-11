Nel weekend due spettacoli teatrali rivolti ai più piccoli

Domenica all'insegna del teatro con due spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie nei due teatri del Settore Cultura del Comune di Venezia: il Teatrino Groggia e il Teatro Momo il 3 dicembre aprono le porte alla magia, alla musica e alle emozioni con "Oltre Qui", basato sulle emozioni, e le "Fiabe Musicali", rassegna di musica pensata per i più piccini.

Lo spettacolo "Oltre qui"

Doppio spettacolo, alle ore 11.00 e alle ore 16.30, al Teatrino Groggia per la stagione "A pesca di sogni", organizzata da La Piccionaia, che porta in scena "Oltre qui". Giocando con gli elementi presenti, la protagonista scoprirà un mondo nuovo fatto di disequilibrio ed esperienze sensoriali. È uno spettacolo parla di emozioni, anzi non parla: le vive. Esattamente come fanno i bambini a cui è dedicato. Anche se ancora non riescono a descriverle a parole, i bambini sono in grado di riconoscere facilmente le emozioni che vengono espresse e contestualizzate in una dimensione adatta alla loro età.

In scena sono presentate sei emozioni: felicità, rabbia, tristezza, disgusto, paura e sorpresa. Le cosiddette emozioni primarie, caratterizzate da espressioni facciali innate e trasversali all’interno di tutta l’umanità. La protagonista gioca fisicamente con il tema dell’equilibrio in diversi momenti: ad esempio cerca di stare in equilibrio sul dondolo, prova a fare un percorso sui cubi ma cade, costruisce una torre rotante, costruisce un grande gioco d’equilibrio con tutti gli elementi della scena, gioca con il domino. E all’interno di questo percorso riconosciamo la protagonista un po’ come un’equilibrista all’interno del suo vissuto emotivo.

Fiabe Musicali

Al Teatro Momo arrivano invece le "Fiabe Musicali", rassegna di teatro e musica organizzata in collaborazione con Amici della Musica di Mestre: alle ore 16.30 in scena "Il Decamerone": tre novelle in musica di Teatrino di via Pasini e Compagnia Merida, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Alla corte della Regina, tre giullari devono riuscire ad intrattenerla con le proprie storie, perché lei realizzi un loro desiderio. Tra musiche, rime, lacrime e risate, racconteranno le più belle storie del Decamerone, con protagonisti Chichibio e la sua gru, Lisabetta da Messina e Calandrino e la sua pietra magica, in un linguaggio che avvicini anche i più piccoli ad un mondo ricco di giochi, beffe e avventure di ogni tipo. Le varie chiavi di lettura rendono questo spettacolo adatto ad un pubblico che spazia dalla tenera infanzia alla secondaria inferiore, con l’intento di avvicinare il capolavoro di Boccaccio ai più piccoli senza perderne la poesia e il fascino medievale.