Al Jesolo Vintage Village in scena gli artisti del Circo Antilia

Al Jesolo Vintage Village – che si terrà a Jesolo dal 17 al 19 maggio – ci saranno anche gli artisti del Circo Antilia: per tre giorni piazza Aurora si trasformerà nel Circus Antilia Vintage, una suggestiva arena che ospiterà spettacolari performance circensi dal sapore vintage. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Jesolo, con la Biblioteca comunale e in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale.

Gli spettacoli

Devualè. Il cabaret di Antilia il circo a cielo aperto si terrà venerdì 17 e sabato 18 maggio alle ore 16.30 e alle 20.30: portagonisti quattro stravaganti clown circensi, impegnati un cabaret unico ed elettrizzante. Man mano che il sipario si apre i quattro clown sveleranno le loro capacità artistiche e personalità uniche, mescolando momenti di comicità esplosiva a momenti di silenziosa poesia. Devualè è un’esperienza emozionante, un viaggio in cui la risata si mescola alla riflessione e lo straordinario si fonde con l’ordinario. Messa in scena di Gonzalo Alarcón. Con Selvaggia Mezzapesa, Giulio Lanzafame, Mario Levis e Silvia Martini.

Cuore Matto. Spettacolo in aria! si terrà domenica 19 maggio alle ore 16.30: tra acrobazie e destrezze in aria e non solo, Selvaggia Mezzapesa porterà lo spettatore a vivere le diverse fasi dell’amore e, con il suo amato cuore, lo guiderà in un universo poetico dove potrà sognare ed emozionarsi con lei.

Yes Land. Uno spettacolo di circo inondato dal clown sarà in scena domenica 19 maggio alle 20.30. Yes Land è uno show in cui ciò che a prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, che cerca di mettere ordine. Non tutto fila liscio... ma ogni intoppo diventa occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi e far divertire tutta la famiglia. Con Giulio Lanzafame, anche regista insieme a Olivier Delamare. Da un'idea di Lanzafame e Riccardo Strano.