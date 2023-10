Storie di streghe, demoni e fantasmi: al via la rassegna "Veneto: Spettacoli di Mistero"

Dalle vette delle Dolomiti ai fondali lagunari, passando per castelli sontuosi, borghi medievali, boschi inquietanti e antiche ville dalla bellezza mozzafiato, fino alle calli di Venezia nelle quali ogni segreto finisce per nascondersi, pronto per essere disvelato. Sono questi gli scenari in cui si svilupperà “Veneto: Spettacoli di Mistero”, rassegna dedicata ai luoghi leggendari e misteriosi della regione, giunta alla 15esima edizione. Un'iniziativa promossa da Regione del Veneto che si traduce concretamente grazie alle Pro Loco aderenti a Unpli Veneto, che danno vita a storie di streghe e demoni, folletti dispettosi, fate generose, antichi tiranni e mille fantasmi pronti a essere evocati per raccontare i segreti più reconditi.



Trame fantastiche, scaturite - forse - a causa delle nebbie che in inverno avvolgono la pianura e ammantano di mistero ogni cosa, o dal timore verso ciò che è ignoto e sconosciuto… di certo vi è solo una tradizione popolare ricca di enigmi e storie tenebrose, tramandate di generazione in generazione che, grazie a “Veneto: Spettacoli di Mistero”, trovano la giusta valorizzazione, diventando volano turistico e culturale.



Dopo il tema dell’acqua, fulcro dei racconti messi in scena nel 2022, il fil-rouge che unirà tutti gli appuntamenti del 2023 sarà il fuoco, elemento che, con la sua dualità, continua ad affascinare potentemente la cultura popolare, ricco com’è di significati e interpretazioni: è, infatti, simbolo di conoscenza e illuminazione, di devastazione e pericolo, di protezione e difesa. È il più puro degli elementi ed anche il più misterioso, essendo l’unico che racchiude - insieme - il bene il male. Al fuoco, non a caso, tutte le culture del mondo hanno accostato la vita e la morte, il peccato e la purificazione, la distruzione e il rinnovamento.



Un legame profondo che accomuna numerose leggende della regione, raccontato attraverso gli eventi di “Veneto: Spettacoli di Mistero” sotto la direzione artistica di Alberto Toso Fei. Dal 28 ottobre al 26 novembre, infatti, saranno circa 100 gli spettacoli che animeranno diverse località del Veneto grazie all’impegno di quasi 60 Pro Loco.



E “Veneto: Spettacoli di Mistero” tornerà a rendere protagonista anche il pubblico attraverso le immagini raccolte in ognuna delle date in programma attraverso il concorso fotografico “Scatta l'ora del mistero” dedicato alle foto realizzate dai partecipanti nelle varie tappe del programma. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili anche sui canali social, grazie agli hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega

Gli appuntamenti nel Veneziano

Anche a Venezia e provincia saranno tanti gli eventi che, dal 28 ottobre al 25 novembre, animeranno diverse località del territorio.

Sabato 28 ottobre, ore 18.00

Quarto d’altino - Boschetto di via C. Augusta: Panevin. Spettacolo Teatrale.



Martedì 31 ottobre, ore 21.00

Chioggia - centro storico: Chioggia e le streghe. Visita guidata teatralizzata.



Sabato 4 novembre

Camponogara – Parrocchia: Il mistero del fuoco in villa. Attività per bambini.



Domenica 5 novembre, ore 8.45

Quarto d’Altino – Portegrandi: I misteri di Venezia e della sua laguna. Visita guidata.



Domenica 5 novembre

Camponogara – Parrocchia: Il mistero del fuoco in villa. Attività per bambini.



Sabato 11 novembre, ore 17.30

Noventa di Piave - Golena del fiume Piave: A caccia di lumiere. Cantastorie, spettacolo teatrale.



Sabato 18 novembre, ore 18.00

Chioggia - centro storico: Processo e monito per strigarie e malie in clugia. Rappresentazione teatrale.



Sabato 18 novembre, ore 20.00

Stra - Villa Pisani: L'acqua e il fuoco. Rappresentazione teatrale.



Domenica 19 novembre

Noale - centro storico: Dalla Madonna del fuoco al drago di San Giorgio. Rappresentazione teatrale.



Domenica 19 novembre, ore 9.30

Quarto d’Altino: Un fiume di misteri. Visita guidata.



Sabato 25 novembre, ore 20.00

Meolo - Sede Municipale: La misteriosa leggenda di Tète Cocòn e le quattro vèce sul fògo. Rappresentazione teatrale.

Il calendario potrebbe subire variazioni. Informazioni e aggiornamenti online.