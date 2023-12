“Che spettacolo di domenica”, tre eventi per bambini a Castello

Domenica 3 dicembre inizia a Venezia “Che spettacolo di domenica”, iniziativa promossa dall’Istituto provinciale per l’infanzia “Santa Maria della Pietà” presso la propria sede, a Castello n. 3701. La rassegna, giunta alla quinta edizione, mette in programma tre eventi ludico- ricreativi dedicati agli ospiti delle strutture residenziali socioeducative dell’ente e a tutti i bambini del territorio. Narrazione, burattini, figure animate, giocoleria e magia saranno gli ingredienti per raccontare, cantare e animare insieme le fiabe, prezioso patrimonio immateriale sopravvissuto all’usura del tempo.

Lo spettacolo di burattini I tre capelli d’oro dell’orco, a cura della Compagnia Alberto De Bastiani, aprirà la rassegna domenica 3 dicembre 2023 alle ore 11.00. A seguire, il 10 dicembre alle ore 11.00, Susi Danesin coinvolgerà i bambini, con l’accompagnamento musicale di Daniele Vianello, nella lettura animata I musicanti di Brema e altre storie. Infine domenica 17 dicembre, sempre alle ore 11.00, si terrà lo spettacolo di burattini a cura di Lucia Osellieri e Santosh Dolimano dal titolo La Casa degli gnomi, che sarà preceduto da un laboratorio creativo a tema natalizio.

La Pietà costituisce parte integrante del patrimonio culturale e veneziano, operando in sussidiarietà con i servizi sociali a favore della tutela dei minori in condizioni di fragilità. «Con questo appuntamento - riferisce l’Istituto - intendiamo costituire uno spazio aperto al gioco e ricco di iniziative rivolte all’infanzia, facendo conoscere i nostri servizi socioassistenziali a un ampio pubblico». La rassegna è stata organizzata in collaborazione con Venezia dei Bambini, tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (cultura@pietavenezia.org - telefono 0415237395 int. 201).