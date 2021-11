Nel weekend "Spettacoli di mistero" a Noale e Venezia

Prezzo non disponibile

Torna Veneto spettacoli di mistero, rassegna promossa dalla Regione e da Unpli che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 20 e domenica 21 novembre

Pro Loco Noale - Torre delle Campane a Noale

Sabato 20/11: ore 18.30 – 19.45 – 21.00, domenica 21/11: ore 16.00 – 17.15 – 18.30

Dalla Torre … lontane voci di misteriosi incantamenti - Rappresentazione teatrale

Un affascinante “viaggio” tra volti, racconti, scene, canzoni e interventi teatrali ispirati al tema del fantastico e del sovrannaturale in un’atmosfera di “Mistero” tra leggenda e realtà. Lo spettacolo racconta episodi di “strighe” legati alla tradizione popolare. Anche a Noale, come documentano alcuni atti d’archivio, si racconta dell’esistenza di donne dotate di poteri straordinari. È il caso di Domenica la Inspiritada, arrestata come strega a Noale il 25 giugno 1578.

--

Sabato 20 novembre

UNPLI Venezia – Centro storico di Venezia, ore 17.00

Venezia del mistero tra morte e amore – Visita guidata

Passeggiata tra calli e campielli dei sestieri di Castello e San Marco per un coinvolgente tour pieno di mistero, personaggi del passato della Serenissima Repubblica che nei suoi 1600 anni ha tramandato tradizioni e storie misteriose di morte e di amore.

Vicende tratte dai libri del famoso scrittore e narratore Alberto Toso Fei, svelate e raccontate dalle guide dei BestVeniceGuides.