Tornano gli "spettacoli di mistero" in tutto il Veneto

Si svolge tra ottobre e novembre la nuova edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, rassegna dedicata ai luoghi leggendari e misteriosi della regione. L'iniziativa è promossa dalle Pro Loco aderenti a Unpli Veneto, che danno vita a storie di streghe e demoni, folletti dispettosi, fate generose, antichi tiranni e mille fantasmi pronti a essere evocati per raccontare i segreti più nascosti.

Per il 2022 il tema che unirà tutti gli appuntamenti sarà l’acqua, l’elemento naturale che tutte le culture del mondo hanno sempre accostato al tempo, alla vita e alla morte, all’eterna giovinezza, al peccato e alla purificazione. Un legame profondo, quello che i veneti hanno con l’acqua, come dimostrano le tante storie e i personaggi misteriosi che con questo elemento hanno attinenza: dalle creature fantastiche che nell’immaginario collettivo dimorano in fiumi, laghi, lagune e mari - come le anguane e i mostri marini – alle leggende e ai fatti storici collegati a questo elemento, partendo da fonti e fontane inserite in tante leggende, passando per la rugiada e la pioggia, fino ad arrivare all’Acqua Santa e alle storie di santi e di avvenimenti religiosi.

Centinaia gli eventi che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso Fei, dal 28 ottobre al 27 novembre animeranno diverse località del Veneto: dalle coste alle cime montuose, dai laghi alla laguna, dalle pietre dei borghi antichi fino alle città d’arte.

I riflettori si accenderanno sulla rassegna nel fine settimana di Ognissanti, con sette eventi provinciali. In laguna l'appuntamento è sabato 29 ottobre nella città storica con gli itinerari guidati "Muri da leggere. Antichi graffiti tra storia e leggenda sulle pietre di Venezia". Tutti i dettagli e il calendario completo saranno pubblicati a breve.