Gli spettacoli in programma al Teatro Toniolo e al Teatrino Groggia in attesa del Natale

Natale si avvicina e il Settore Cultura del Comune di Venezia si avvicina alle feste con varie proposte di spettacolo, per adulti e famiglie organizzate al Teatro Toniolo e al Teatrino Groggia.

Il programma del Teatro Toniolo

Il Teatro Toniolo come di consueto presenta "Teatro per le Feste", un cartellone di eventi che accompagneranno il pubblico verso le festività. Si parte con un appuntamento davvero speciale, fuori abbonamento, con la simpatia e il fascino di Edoardo Leo, che è ospite per la prima volta del teatro mestrino e porta in scena dal 5 al 7 dicembre il recital autobiografico Ti racconto una storia - Letture semiserie e tragicomiche, vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate.

Dal 15 al 17 dicembre il palco è tutto per il formidabile Les Ballets Trockadero de Monte Carlo con il loro Trocks are back!, la compagnia di danza maschile più irriverente e dissacrante al mondo che sa coniugare tecnica impeccabile e incontenibile comicità. Il 26 dicembre è dedicato invece alla tradizione con La Bella Addormentata del Balletto di Mosca - Russian Classical Ballet, capolavoro del balletto classico, in una produzione che è un incredibile set di bellezza e realismo, dai costumi prodotti con dettagli sontuosi e barocchi e un ensemble di solisti e un corpo di ballo guidato da star del balletto russo.

Si chiude il 2023 e si saluta il nuovo anno con il Gran Galà du Cirque, Multiversal: il 31 dicembre e il 1 gennaio porteranno in scena un sorprendente show di teatro-circo con un cast scelto tra i migliori performer contemporanei, a metà tra la suspence del circo classico e il fascino della coreografia, tra intensa poesia e grande comicità. Tutte le informazioni sugli spettacoli sono disponibili online.

Il programma del Teatrino Groggia per i più piccoli

Spazio anche i più giovani con il teatro dedicato ai bambini e alle famiglie: il Settore Cultura del Comune di Venezia ha incaricato La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale di ideare e realizzare al Teatrino Groggia una proposta speciale per aspettare il Natale insieme. Tutte le attività saranno ad ingresso gratuito e prenotazione raccomandata.

Giovedì 7 dicembre alle ore 17 si terrà un laboratorio creativo condotto da Julio Escamilla per bambini con i loro genitori Facciamo l’albero e merenda insieme. Verrà proposta un’attività di ascolto di storie di costruzione di oggetti per andare a realizzare insieme l’albero di Natale del Teatrino Groggia. L’albero realizzato dai bambini sarà collocato in teatro fino alla fine delle festività. Alle ore 18, dello stesso giorno, andrà in scena Fantastico Natale con Gianni Rodari, sempre per famiglie, con bambini dai 3 anni. Uno spettacolo liberamente ispirato ai racconti di Rodari. Attraverso la narrazione e l’uso di piccoli oggetti di scena, tanti personaggi del mondo rodariano prenderanno vita per accompagnare in un viaggio sulle ali della fantasia.

Venerdì 8 dicembre andrà in scena Canto di Natale di Charles Dickens, spettacolo teatrale aperto a tutti a partire dai 6 anni. Lo spettacolo si ispira al romanzo celeberrimo di Dickens in cui l'aspetto gotico e fantastico non nasconde l'impegno di critica umana e sociale dell'autore. Lo spettacolo si ispira a questa tradizione, moltiplicando a quattro le voci dei lettori, che pur in abiti vittoriani non interpretano direttamente i personaggi del racconto, ma ne leggono la vicenda. Una proposta originale che rinuncia al dominio della visione e dell'azione per proporre una partitura sonora accompagnata dalle musiche di A Ceremony of Carols di Benjamin Britten. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 041 0970154 o scrivere a apescadisogni@piccionaia.org.