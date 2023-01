A gennaio riparte la rassegna musicale youTHeater al Teatro del Parco di Mestre

Ripartono a gennaio le attività culturali presso il Teatro del Parco, organizzate da youTHeater. L'evento fa parte della raccolta Identità Plurale (Stagione 2022/23).

Protagonisti dell'appuntamento saranno Xabier Iriondo, Snare Drum Exorcism e R.Y.F.

Xabier Iriondo (chitarrista di Afterhours, Six Minute War Madness, Buñuel), presenta un live in bilico tra performance e concerto, utilizzando strumenti autocostruiti come il Mahai Metak, un cordofono a 10 corde. Snare Drum Exorcism, da un’idea di Franz Valente (Teatro degli Orrori, Buñuel), ruota invece attorno all’esplorazione della varietà timbrica degli strumenti a percussione, in un set essenziale. I due artisti si esibiranno in solo e poi in un duetto finale. Infine, Francesca Morello, in arte R.Y.F., lavora con chitarre, sintetizzatori, drum machine, in un’irresistibile combinazione di electroclash e punk. Una radicale miscela di gioia e rabbia, che porta avanti un ideale di sovversione queer e femminista.

L'evento si terrà venerdì 13 gennaio, alle ore 21:00, presso il Teatro del Parco di Mestre.

Ingresso gratuito. Le prenotazioni, che possono essere effettuate online, saranno attive fino alle ore 18:00 del giorno dello spettacolo.