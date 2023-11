Al Teatro del Parco lo spettacolo "A Christmas Carol" pensato per gli alunni delle scuole cittadine

In scena al Teatro del Parco, martedì 12 e mercoledì 13 novembre alle ore 10.00 e alle 14.30, lo spettacolo "A Christmas Carol", un appuntamento riservato agli alunni delle scuole cittadine. Alle ore 20, invece, si terrà la replica aperta al pubblico. L'iniziativa è promossa dal Servizio Progettazione educativa del Comune di Venezia, in collaborazione con la Scuola di Ballo del Veneto e l'Associazione LG-Sviluppo Arti & Balletto ASD APS.

«Lo spettacolo si inserisce nel cartellone di iniziative organizzate in città in occasione delle festività natalizie – ha l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio –. E sarà un valore aggiunto all'atmosfera di spensieratezza e di speranza che vogliamo dare in un periodo non semplice per la nostra comunità. Un regalo che vogliamo fare agli studenti che frequentano le nostre scuole primarie. Un appuntamento che porterà i ragazzi a teatro, che vogliamo diventi simbolo del recupero della cultura tra i giovani. La magia del Natale dentro il teatro, quindi, con il prezioso supporto della danza e del ballo: forme di espressione culturali che aprono la mente a tutto ciò che è fantasia, crescita e riflessione, perché la cultura non è fatta solo di dibattiti, incontri e convegni».

«Lo spettacolo sarà un’occasione per i bambini di avvicinarsi a diversi linguaggi espressivi e di vivere una esperienza speciale di cultura e teatro contribuendo ad arricchire il loro bagaglio personale di vita" ha aggiunto la responsabile del Progettazione educativa del Comune di Venezia, Daniela Galvani.

A curare la regia e la coreografia del balletto natalizio, ispirato al celebre romanzo “Racconto di Natale” di Charles Dickens, è stata la presidente dell'associazione LG-Sviluppo Arti & Balletto ASD APS, Letizia Giuliani, che ha affermato: «Il pubblico verrà coinvolto in un avvincente spettacolo ricco di profondi significati. Questo anche grazie agli interventi di un’attrice che accompagnano le scene con letture tratte dal romanzo originale».

L'iniziativa ha già riscontrato un importante risultato in termini di adesioni: più di 60 classi hanno richiesto di poter assistere allo spettacolo e circa mille alunni assisteranno alle rappresentazioni a loro dedicate. Per le repliche serali, aperte al pubblico, è richiesto un contributo di 10 euro a persona. Sarà possibile prenotare presso la biglietteria del Teatro del Parco nei giorni 7 e 8 dicembre dalle ore 19 alle 20, e il giorno 11 dicembre dalle 17.30 alle 19.30.