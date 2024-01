Vigonovo celebra il Giorno della Memoria con uno spettacolo teatrale su Anna Frank

La Giornata della Memoria viene celebrata a Vigonovo con lo spettacolo teatrale "Anna Frank - Per un percorso nella storia", della compagnia I Fantaghirò. Appuntamento per venerdì 2 febbraio, alle ore 20.45, presso il centro parrocchiale. Lo spettacolo è adatto per adulti e ragazzi. L'ingresso è libero.



Nella stessa scuola per celebrare la Giornata è stata allestita una mostra con 62 riproduzioni dei disegni di Helga Weissova nata a Praga nel 1929, nello stesso anno di Anna Frank. La mostra è stata resa possibile grazie a Renzo Minto dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Fossò-Vigonovo e sarà poi esposta al piano terra del municipio dal 5 febbraio. Con i genitori, di origine ebraica, Helga venne internata nel ghetto di Terezin poco dopo il suo dodicesimo compleanno. Rimase nel ghetto per quasi tre anni, poi venne deportata ad Auschwitz, Freiburg e Mauthausen dove fu liberata con la madre nel 1945. Helga avendo uno straordinario talento per il disegno, disegnò con grande efficacia la tragica realtà del ghetto. I suoi disegni rappresentano ancora oggi una insostituibile testimonianza documentaria. Helga Weissova è oggi un’affermata pittrice e vive a Praga.