“Man in Bubble”, spettacolo di magia con le bolle di sapone

Arriva dall’Argentina con un carico di bolle di sapone, pronto a far sognare grandi e piccini in occasione del secondo appuntamento della rassegna di artisti di strada del Teatro Improbabile di Noale. Mariano Guz, ovvero Man in bubble, si esibirà mercoledì 13 luglio, alle ore 21.15, in piazza Calvi a Briana, su iniziativa della Pro loco.

Bubble on Circus è un’innovativa compagnia che unisce bolle di sapone, teatro, circo, poesia, teatro di figura e magia. Il suo obiettivo è quello di far sognare ed emozionare le persone attraverso il linguaggio gestuale.

Bubble on Circus ha ricevuto vari premi internazionali e si appoggia su una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, avendo presentato le sue produzioni in tutto il mondo. Una performance, quella che Mariano Guz metterà in scena a Briana, fatta di eleganza e raffinatezza.

Lo spettacolo è gratuito e non è necessaria la prenotazione.