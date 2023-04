Lo spettacolo inclusivo che unisce performer e cantanti, anche diversamente abili

Uno spettacolo all’insegna dell’inclusione, per sottolineare come musica e danza possono unire nella diversità e comunicare molto più delle parole attraverso il linguaggio universale dell’arte. Con questo obiettivo, l’associazione culturale "Spirito nuovo aggregazione per la cultura, l'arte e la musica", da un'idea dell'ambasciatore culturale Davide Giorgi, delegato Cip per la provincia di Treviso (Comitato italiano paralimpico), propone alla cittadinanza un concerto gratuito mattutino, dove i musicisti e i perfomer sono artisti anche diversamente abili che, attraverso l’arte, stanno realizzando proficui percorsi professionali e di integrazione. L'appuntamento è per domani, domenica 2 aprile nella chiesa di Santa Caterina a Treviso, a partire dalle 10.30. L'ingresso è gratuito.

Tra i musicisti che si esibiranno, tante le storie speciali: da Valentina Irlando, violoncellista di fama nazionale disabile, a Elisa Parutto e Francesca Battista, ballerine di danza integrata. Da Filippo Visentin, pianista non vedente dalla nascita e Agnese Marzolo, violinista che riscrive in braille le partiture musicali. Completano l’esibizione la sassofonista Annalisa Bagaggia, il violinista trevigiano Marco Bisi, accompagnato al pianoforte dal direttore d’orchestra veneziano Pietro Semenzato e la pianista russa Yulia Moseychuk, specialista nel repertorio di Rachmaninoff.

Il concerto si inserisce all’interno di “6InSuperabile”, la rassegna di eventi sportivi, culturali e artistici della Pedemontana sostenuta dalla Regione Veneto che vede il Comitato Italiano Paralimpico di Treviso quale partner organizzativo primario di un ricco calendario di appuntamenti in tutta il territorio della Marca. Al concerto sarà presente il sindaco di Treviso, Mario Conte.