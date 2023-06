"Cuspidi", lo spettacolo del giovane regista Valerio Leoni, in scena all'Arsenale

Valerio Leoni, il giovane regista selezionato lo scorso anno tra le promesse del bando di Biennale College Regia under 35, venerdì 16 giugno debutta sul palcoscenico della Biennale Teatro. Cuspidi andrà in scena alle Tese dei Soppalchi dell’Arsenale (ore 20.00) e in replica il giorno successivo, sabato 17 giugno (ore 18.00).



Classe 1988, il regista romano Valerio Leoni in Cuspidi rappresenta un mondo di controllori e controllati che affonda le sue radici nella realtà digitale, tre personaggi/emozioni dotati di un proprio habitat, sostanza e ritmo, che sono costretti a dialogare tra loro. Sul palco saranno A, fatto di Urla (Sofia Guidi), eternamente in lotta con sé stessa e con il mondo; B, fatto di Polvere (Sara Giannelli), prigioniero del proprio passato; C, fatto di Scatole (Francesco Jacopo Provenzano), organizzatore compulsivo, nell’illusione di difendersi dal caos del mondo.

Uno spettacolo multisensoriale, che trasporta lo spettatore in una caverna di Platone 2.0, Cuspidi interseca video, gesto, parola, suono per scattare una fotografia inquietante del contemporaneo e promuovere un ritorno all’umano, alla ricerca delle emozioni nel mondo degli algoritmi. Scrive Valerio Leoni: «Non c’è più spazio per slogan, messaggi motivazionali, elogi del fallimento, compassione e leggerezza: serve cinismo, azioni, dimostrazioni, coesione. Serve guardare dritta negli occhi la situazione drammatica nella quale viviamo, nonostante il mal di stomaco, nonostante la frattura che si crea nell’anima. Serve spaccarci per ricominciare. Per credere. Per risorgere. Serve scoprire i pezzi di cui siamo fatti, e l’intero di cui siamo parte. Per rendere ogni catastrofe, che sia collettiva o personale, una meravigliosa opportunità».