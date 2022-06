Spettacolo di fuoco e luci in piazza a Caorle

In attesa del festival "La luna nel pozzo", che a settembre porterà a Caorle i migliori artisti di strada, l’associazione Arci Carichi Sospesi e l’amministrazione comunale hanno deciso di regalare, venerdì 17 giugno e venerdì 15 luglio, due eventi in anteprima.

Sarà il fuoco con la sua magia di bagliori, scie di fiamme, faville e scintille, il grande protagonista dell’appuntamento di venerdì 17 giugno (ore 21.00, piazza Vescovado): a esibirsi sono gli artisti di Opera Fiammae, compagnia nata dall’iniziativa di Anton Lumi Bonura che da 20 anni opera nel mondo dello spettacolo teatrale. Per il pubblico eseguiranno “Lumierie, a visionary fire show”, spettacolo visionario in uno scenario onirico. Due incredibili personaggi accompagneranno dolcemente le fiamme in una danza riverente, giocando con i suoni e le luci negli elementi che disegnano lo sguardo sognante di questa visione. Manipolano le fiamme attraverso gesti complici, oltrepassando i confini della realtà, trasporteranno gli spettatori in uno stato libero dalle paure.

In occasione della data di Caorle, la compagnia porterà anche l’installazione “Opera Florea”, dove le fiamme illumineranno sagome formate da strutture metalliche, che, all’imbrunire, condurranno il pubblico attraverso mondi incantati dove il calore del fuoco e la magia delle forme ci riportano alle nostre più remote sensazioni.