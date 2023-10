Al Teatro a l’Avogaria di Venezia lo spettacolo "Di mare in mare"

Le iniziative sono riservate ai soci. La quota associativa per l'anno 2022/2023 è di 30.00 euro

Protagonista assoluta l’acqua: si terrà sabato 14 ottobre 2023, alle ore 21.00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia, “Di mare in mare”, lo spettacolo di Angelo Callipo con Matilde Gallo, Erika Gliozheni e Nicola Pittau.

Come spiega l’autore: «Questo non è uno spettacolo sul mare, ma uno spettacolo che sa di mare. Un percorso, perché questo elemento da sempre racchiude il viaggio, l’avventura, il superamento, ma vuol dire anche confine, limite, approdo. Il mare ci circonda, ci affascina, segna i nostri destini. Ha il potere di unire culture e allo stesso tempo di separare mondi per costruire storie».

Così, attraverso le parole e le visioni di poeti, drammaturghi e storici, lo spettacolo ripercorre il senso del mare, il suo essere dentro di noi come segno ancestrale dei tempi, il suo farsi linfa inesauribile, il suo scandire le stagioni di ogni nostra singola vita. Dall’ode al Mar Egeo del poeta greco Elitis allo smarrimento di Sisigno che in trenta giorni di oceano raggiunge finalmente il Nuovo Mondo, dalla madre che confessa al mare tutte le difficoltà del suo rapporto con la figlia, a Marsiglia città che al mare affida tutte le sue profonde contraddizioni, passando naturalmente per Venezia, città pesce, che del mare si fa sposa ogni anno nel giorno dell’Ascensione.

Tra parole, suoni, ritmi incalzanti, sorrisi e sguardi il pubblico verrà sedotto dal mare e ascolterà tutti i segreti che in esso si possono celare. Lo spettacolo sarà in replica anche domenica 15 ottobre alle ore 18.30.