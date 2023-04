Al Toniolo in scena lo spettacolo "Feste"

Mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, alle 19.30, lo spettacolo Feste della compagnia Familie Flöz chiude la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con il circuito multidisciplinare regionale Arteven.

Lo spettacolo

In palcoscenico una favola per adulti, messa in scena senza parole e attori con maschere, secondo lo stile che contraddistingue questa interessante compagnia tedesca. In una maestosa villa sul mare tutto è pronto per la celebrazione e il festeggiamento di un matrimonio. Dietro la villa si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire e ordinare. In un poetico equilibrio tra tragedia e commedia i personaggi di Feste fanno del loro meglio per assicurare il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e per ottenere il rispetto da parte dei ricchi padroni.

Improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso.