La comicità irriverente di Paul Genovese e Pietro Casella al Teatro a l’Avogaria

Quarto appuntamento del nuovo ciclo di incontri dedicati alla stand up comedy che ha visto scendere sul palco del Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) gli attori più irriverenti del panorama nazionale. Una rassegna curata da Nicolò Falcone con protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

Sabato 14 gennaio, alle ore 21.00, vanno in scena Paul Genovese e Pietro Casella. Il primo è uno Stand Up comedian i cui monologhi sono caratterizzati da dark humour coniugato con un brutto uso del congiuntivo: Genovese porta sul palco la sua vita, il suo trascorso e l’imbarazzo di essere un uomo a metà strada tra la fanciullezza e le pulsioni corporali con battute che mettono alla berlina i potenti.

Pietro Casella si autodefinisce invece una specie di ratto di cui nessuno si fida, la sua ragazza lo trova stupido e la sua famiglia lo ritiene un mediocre. Unica forma di riscatto la recitazione, ovvero sfoga il suo desiderio di affetto provando a far ridere le persone. Al cuore della sua performance una quotidianità fatta di scuola, rap e tutto l’immaginario della vita di un ventenne. Ha scelto di fare il comico a diciassette anni per assecondare la sua indole.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone, che dopo la pandemia non ha perso la voglia di portare nella sua città comici da tutta Italia con in comune la capacità di far ridere. «La rassegna all’Avogaria mi ha dato sempre enormi soddisfazioni – racconta –. Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come Valerio Lundini, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario».

Per il linguaggio e i temi trattati, si consiglia la visione dello spettacolo ad un pubblico adulto. Ingresso gratuito riservato ai soci del Teatro a l’Avogaria. È necessario prenotare inviando una mail a avogaria@gmail.com oppure chiamando i numeri telefonici 0410991967 o 335372889. Apertura porte alle ore 20.30.

Le iniziative organizzate dall'Associazione Culturale Teatro a l'Avogaria sono riservate ai soci. È possibile scaricare il modulo d'iscrizione online, che deve essere stampato, compilato e consegnato quando ci si reca in sede. La quota associativa per l'anno sociale 2022/2023 è di 30.00 euro.