La comicità hip hop di Davide "Gibbo" Fontana nella piazza di Cappelletta

Un mix di gag comiche, mimo e pupazzi: è lo spettacolo "Talchè!" (parola che in certo dialetto significa Eccolo!), che Davide Fontana, in arte Gibbo, metterà in scena mercoledì 27 luglio nella piazza di Cappelletta, a Noale. Inserito nella rassegna “Teatro Improbabile”, promossa dalla Pro Loco, l’evento è rivolto ai più piccoli con le loro famiglie.

Davide Fontana vaga per le piazze e le strade da quando aveva 18 anni, regalando momenti di serenità e divertimento. Alla ricerca di formazione e di ulteriori strumenti per perfezionare il suo lavoro, nel 2007 ha iniziato a frequentare l'Atelier Physical Theatre di Philip Radice a Torino, dove ha studiato mimo e teatro. Negli anni successivi ha partecipato a diversi festival in giro per il mondo, recitato in film (con il suo cane) e programmi tv, lavorato con grandi circhi e al Carnevale di Venezia. Ama la musica, in particolare il genere hip hop: è un dj e produttore musicale per passione.

Lo spettacolo “Talchè” vede in scena un personaggio strano ed eccentrico, che non parla, e che prende in giro il pubblico con l’aiuto della sua misteriosa scatola.? “Talchè” è improvvisazione, è coinvolgimento, è un enorme jukebox di immagini, colori, musica che lavora con... l'energia umana! Appuntamento in piazza don Bordignon, alle ore 21.15. Partecipazione libera.