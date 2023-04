Gioele Dix arriva al Toniolo con "La corsa dietro il vento"

Nel 2022 ricorreranno i 50 anni dalla morte di Dino Buzzati, il grande scrittore bellunese che Gioele Dix ama fin dall’adolescenza e di cui ha da non molto realizzato per Audible gli audiolibri delle opere più importanti. Seguendo il cuore e la memoria, l’attore milanese dedica così il nuovo spettacolo La corsa dietro il vento proprio a Buzzati, in scena al Teatro Toniolo giovedì 27 aprile.

Lo spettacolo

La corsa dietro il vento nasce dal desiderio di dare corpo teatrale alla prosa immaginifica di Buzzati, con particolare attenzione alla narrativa breve, che ha reso il suo stile inconfondibile e indimenticabile.

Attingendo dal ricchissimo forziere dei racconti, Dix compone un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, nelle quali ogni spettatrice e spettatore potrà ritrovare tracce di sé: relazioni, esperienze, sentimenti, sogni e fantasie, anche le più segrete e inconfessabili. Scrittore, giornalista, pittore, talento multiforme, Buzzati è stato soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre fulminea al punto, ma non trascura mai l’eterna sospensione che caratterizza la nostra esistenza.

Da appassionato conoscitore dei suoi scritti, Gioele Dix trae spunto da alcuni racconti, o parte di essi, per disegnare con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti al quale, volenti o nolenti, siamo tutti destinati.