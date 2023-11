La storia del pifferaio di Hamelin in scena al Centro Culturale Candiani

Domenica 12 novembre alle ore 15.00 a Not Only For Kids, la sezione dedicata ai più giovani del Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia, va in scena lo spettacolo teatrale "Hamelin" della Factory compagnia transadriatica con Fondazione Sipario Toscana.

Lo spettacolo

La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero. Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione? Le affinità col tempo buio che stiamo vivendo trovano un’eco stupefacente nel buio che la cittadina di Hamelin stava attraversando a causa del morbo portato dai topi. Lo spettacolo proverà a raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero giocando su diversi piani: quello temporale diviso tra l’oggi e quello della storia e, infine, il piano della percezione perché adulti e bambini potranno seguirlo attraverso un punto di vista diverso utilizzando un apposito dispositivo che porta i corpi di chi guarda a entrare nella scena in maniera interattiva.

«Ci siamo chiesti in cosa possa consistere oggi la libertà restituita dal pifferaio e possiamo dire che il pifferaio come artista porta una visione diversa da quella degli adulti, in cui c’è spazio per la sorpresa e per il rapimento della bellezza – spiegano i membri di Factory –. È una figura che cambia di segno, perché il suo rapimento attraverso la musica è uno strappare i bambini ai divieti, alle restrizioni e alla troppa protezione che non li fa crescere».

Lo spettacolo ha vinto il premio Eolo Award 2023 per miglior spettacolo dedicato a bambini e ragazzi ed è stato il Vincitore della XVI edizione del Festival Nazionale di Teatro Ragazzi Festebà come miglior spettacolo. Consigliato dai 6 anni di età.