Al Teatro Toniolo 3 repliche in streaming per "Homo Modernus" di Leonardo Manera

Sotto l'albero di Natale del Teatro Toniolo arriva la comicità di Leonardo Manera, pronto a sbarcare nelle case dei veneziani il 25 e 31 dicembre alle 22.30 e il 6 gennaio 2021 alle 21 con lo spettacolo "Homo Modernus". Riparte in streaming la collaborazione del Settore cultura del Comune di Venezia con Dal Vivo eventi.

In questo spettacolo Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, più o meno gratificante. Momenti pieni di ansia ma nei quali è anche possibile cogliere spunti di divertimento e comicità.

Finché, giunta la sera, è inevitabile chiedersi: c’è ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita? Leonardo Manera attraversa allora la città, ma è una città con nomi simbolici: “Corso Tatuaggi”, “Via Tronisti”, “Via della Scuola Vuota”, “Largo Bullismo” e tanti altri, per arrivare, infine, in “Piazza della Paura”, a interrogarsi sugli elementi che danno ancora un senso alla vita, concludendo con un messaggio di speranza.