La musica tradizionale araba in uno spettacolo performativo al Goldoni

“Maqam” è una parola araba che significa molte cose: luogo, posizione, stazione, scala e soprattutto il sistema di organizzazione melodica della musica araba tradizionale, una tecnica di improvvisazione musicale largamente praticata in tutto il Medio Oriente.

Con la musica dal vivo orchestrata da Lorenzo Bianchi Hoesch, il canto di Amir ElSaffar e le coreografie di Michele Di Stefano, mercoledì 22 novembre alle ore 20.00, il collettivo mk porta in scena al Teatro Goldoni di Venezia “Maqam”, uno spettacolo performativo inserito nell’ambito della rassegna Asteroide Amor. La rassegna teatrale, nata dal progetto Giovani a Teatro della Fondazione di Venezia, è a cura di Università Ca’ Foscari Venezia e Università Iuav di Venezia in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Accostare questa particolare sonorità ibrida della tradizione mediorientale alla nebulosa di corpi di mk e lasciar sciogliere nel canto l’intreccio della sostanza coreografica e musicale, spinge a reinventare un atteggiamento performativo e spettacolare. La relazione compositiva tra ambiente sonoro e coreografico è fatta di eventi elementari, discontinui e puntiformi, costruiti su un “avvenire immediato”, come il manifestarsi di una transitorietà che trasformi via via il concerto in una coreografia e viceversa.