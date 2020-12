"La fabbrica dei sogni" è lo spettacolo di Natale del Teatro Toniolo

Il Natale in streaming del Teatro Toniolo è all’insegna dello spettacolo con un musical ideato e pensato per famiglie: "La Fabbrica dei sogni" della Compagnia Bit si potrà vedere in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook del Settore Cultura del Comune di Venezia il 25 dicembre alle 18, il 26 alle 21 e il 27 alle 17.

Il Natale si festeggia quindi con le favole: "La Fabbrica dei Sogni", in collaborazione con Arteven, porta nei nostri salotti uno spettacolo per tutta la famiglia, incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e cantato dal vivo. Gli attori ci condurranno in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi dove onde impetuose si infrangono su scogliere di meravigliose sirene.

Nello spettacolo costruire sogni non costa nulla: in questo luogo magico possiamo tornare a sognare e così potremo salire sul tappeto volante di Aladin verso l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, entrare nella foresta del Re Leone o volare con Mary Poppins.