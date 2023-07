A Cavarzere va in scena lo spettacolo "Nonnologo. Goldoni, Pantalone e le terze età"

Dopo aver fatto tappa nella Marca Trevigiana, continua il percorso del Teatro Viaggiante, cartellone teatrale diffuso promosso da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Regione del Veneto, che tra giugno e luglio toccherà ben 14 centri del Veneto per un totale di 28 spettacoli in programma. La rassegna itinerante ritorna quindi in provincia di Venezia e arriva a Cavarzere, in piazza Vittorio Emanuele II, che sabato 8 luglio, alle 21.15, accoglierà lo spettacolo Nonnologo. Goldoni, Pantalone e le terze età di Teatri del Terraglio, Bam!Bam! Teatro e Fucina Machiavelli. Ingresso libero con prenotazione consigliata online.

Lo show, interpretato da Matteo Spiazzi e Roberto Macchi, si presenta come un monologo di Pantalone, nonno ad honorem di tutti, strutturato attraverso il racconto di qualche episodio della vita di Goldoni e la memoria collettiva dei tanti nonni dei giorni nostri. Ad ispirare la scrittura – come spiega il regista Lorenzo Bassotto, che ha curato anche la drammaturgia – sono alcuni eventi tratti dalle Memorie di Carlo Goldoni, filtrati attraverso una visione contemporanea del passare del tempo e di come vive la società odierna l’invecchiamento. Attraverso la narrazione di Pantalone, uno dei “vecchi” più rappresentati nel teatro della tradizione italiana, la cui parola è ascoltata e rispettata, rivivrà non solo la memoria del commediografo veneziano, ma anche le memorie dei diversi Pantaloni/anziani che popolano le nostre città.