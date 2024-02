Al Teatro di Mirano va in scena lo spettacolo “Pedigree”

Nuovo appuntamento per “La Città a Teatro 2023 - 2024”, la rassegna di prosa del Teatro di Mirano: giovedì 29 febbraio, alle 21.00, Babilonia Teatri porta in scena Pedigree.



Scrive Babilonia Teatri: «Pedigree è la storia di un giovane uomo, della sua famiglia con due madri, del padre donatore e dei suoi cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo. Pedigree racconta le difficoltà di una nuova generazione alle prese con genitori biologici e genitori di fatto, con nuove problematiche di identità e di coscienza. Pedigree riflette sulle prospettive di determinate scelte, dei diritti, dei desideri, delle aspettative di una generazione in provetta alla ricerca di nuove radici e alle prese con nuove paure. Un lavoro che è allo stesso tempo un pugno allo stomaco e una carezza, dotato di una scrittura che scivola leggera ma si attorciglia alle budella, carico di umanità. Pedigree sono due uomini che abitano il palco, senza nessuna apparente relazione tra loro. A legarli le note di Elvis. Vivono un ambiente sospeso a metà strada tra una galleria d'arte e un locale di street food, paradigma di un mondo in cui è pretestuoso tracciare confini e linee di demarcazione. Pedigree racconta di come le nostre dita corrano veloci su schermi e tastiere ma le nostre menti e i nostri costumi siano impregnati di quell'odore di naftalina che abbiamo ancora nel naso».

Lo spettacolo vede in scena Enrico Castellani e Luca Scotton. Le parole sono dello stesso Castellani, la cura di Valeria Raimondi, la direzione di scena di Luca Scotton. Lo spettacolo è una produzione Babilonia Teatri e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, in coproduzione con Festival delle Colline Torinesi. Il progetto è di Babilonia Teatri, l’organizzazione di Alice Castellani, le scene di Babilonia Teatri, i costumi di Franca Piccoli, le foto di Eleonora Cavallo.