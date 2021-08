Fuochi di Ferragosto: spettacolo pirotecnico nella laguna del Lusenzo

È confermato lo spettacolo pirotecnico nella laguna del Lusenzo di sabato 14 agosto 2021, a partire dalle 23.45. Il sindaco Alessandro Ferro ha firmato un'ordinanza che istituisce per gli spettatori presenti in tutti gli spazi e aree pubbliche che si affacciano sul canale, l'obbligo di indossare la mascherina (eccetto i bambini con età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina) e di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre, la permanenza nell'area per assistere allo spettacolo sarà ammessa solo per le persone in possesso del green pass.

Per l'occasione, l'orario di pedonalizzazione del centro di Sottomarina sarà prolungato fino all'1 e il ponte dell'Isola dell'Unione sarà interdetto al traffico veicolare dalle 22.45 fino al termine della manifestazione.

