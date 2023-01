Al Teatro Toniolo lo spettacolo "Quasi Amici" con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

La stagione di prosa del Teatro Toniolo di Mestre, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare del Veneto, apre il nuovo anno con la trasposizione teatrale della commedia francese, record di incassi, Quasi amici di Eric Toledano e Olivier Nakache.

Da martedì 10 a giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 19.30, Massimo Ghini e Paolo Ruffini raccolgono il testimone che sul Grande Schermo fu di Omar Sy e François Cluzet e portano in scena l'adattamento e regia di Alberto Ferrari, per la produzione di Enfiteatro. Quasi Amici e? una storia importante, di quelle storie che meritano di essere condivise e raccontate. Anche con il linguaggio delle emozioni più? profonde: quello teatrale.

Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura di Quasi amici e? affascinante perché? permette di dilatare, in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per il cinema con un altro linguaggio, non solo visivo, ma anche filmico. Emozioni che devono irrobustirsi pero? con parole e simboli precisi sul palcoscenico per poter rimandare tutti noi a un immaginario condiviso con il quale far dialogare il proprio. E partecipare.

Ed e? straordinario raccontare ancora più? nell’intimità? delle parole, degli scambi, delle svolte narrative, delle luci, dei movimenti, che solo una drammaturgia teatrale può? cogliere e restituire, dando il senso profondo di una grande amicizia in fieri. Osservando poi il percorso che compiono i due protagonisti per crescere, ognuno nella rispettiva vita e in quella dell’altro e di come uno diventi assolutamente necessario all’altro per poter proseguire indenne, o quasi, il proprio cammino su questa terra.

Orario di apertura della biglietteria del teatro: dal martedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19, per informazioni chiamare il numero 3497723552.