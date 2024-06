La danza di fuoco dell'artista Lucignolo accende Porto Santa Margherita

Non sarà necessario attendere fino alla fine dell’estate per entrare nel mondo straordinario de “La Luna nel Pozzo”, festival internazionale del teatro in strada che ogni anno popola le calli e le piazze di Caorle: anche nel 2024 i cittadini e i turisti potranno essere spettatori di due anteprime che consentiranno loro di entrare appieno nello spirito della XXIX edizione.

Giovedì 25 luglio, alle 21.00, Porto Santa Margherita sarà attraversata dallo “Scirocco”, quel vento caldo del Mediterraneo che porta storie antiche e nuove di persone e di esistenze che si intrecciano le une con le altre. A raccontarle sarà Lucignolo e il fuoco, artista che, con i linguaggi del teatro, della danza e del fuoco, accompagnerà il pubblico in avventure fiabesche che prenderanno vita attraverso la magia delle fiamme danzanti.

La XXIX edizione de "La Luna nel Pozzo" prenderà ufficialmente il via dal 28 agosto nel gioiello architettonico ottocentesco dell’Azienda Agricola Ca’ Corniani, per poi spostarsi in centro a Caorle dal 29 agosto al 1° settembre 2024. Il festival è promosso dall’amministrazione comunale della cittadina e organizzato da Carichi Sospesi aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale.