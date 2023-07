Al festival Riflessioni Lagunari l'anteprima dello spettacolo "Semi" dell’attivista e musicista Lotta

Venezia sabato prossimo 29 luglio, presso Villa Orio e Beatrice Alberoni (VE) alle ore 19:00, all’interno del festival Riflessioni Lagunari curato dall’associazione Terre perse per ritrovarsi, si terrà l’anteprima dello spettacolo “Semi” dell’attivista e musicista Lotta accompagnata dal ballerino Andrea “Sharxx” Girgenti e con l’intervento di Marisandra Lizzi, esperta di bioenergetica e founder di Mirandola Comunicazione. L'evento si intitola “Umanità e natura, una relazione da rivedere” ed è un’occasione per approfondire il rapporto tra l’umanità e il tutto, in un periodo in cui questa relazione si incrina sempre di più.

«Troppo spesso ci sfugge di essere parte del tutto, direbbe Ungaretti «fibre dell’universo»: il mio intervento vuole immergere spettatrici e spettatori in un esercizio di fusione con la natura mentale e fisico a un tempo, per riconsiderare il nostro rapporto con il tutto – dichiara Lizzi –. Nessuno meglio di Lotta, attivista per l’ambiente e musicista, potrebbe poi completare il mio intervento: porterà l’anteprima del suo ultimo spettacolo “Semi”, con una sceneggiatura da togliere il fiato, accompagnata dal ballerino Andrea “Sharxx” Girgenti che interpreterà proprio la parte del seme».