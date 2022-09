Spettacolo "tout public" in centro a Mestre con una parata di artisti

Sabato 17 settembre, alle ore 17, il Teatro Momo apre le porte inaugurando la nuova Stagione Domenica a teatro con una parata di artisti del Teatro due Mondi, dal titolo Carosello.

Lo spettacolo

Un evento unico in centro città: la partenza della parata è prevista alle 17 da piazzetta Malipiero, Teatro Toniolo, per avventurarsi per le vie del centro della città di Mestre fino ad arrivare all'interno del Teatro Momo. Gli attori daranno vita ad uno spettacolo di strada “tout public” con i personaggi della fiaba I Musicanti di Brema, fino ad accompagnare, grandi e piccini, al teatro Momo per una festa con gli artisti.

Il corteo, a seguito della parata, da piazzetta Malipiero, attraverserà la galleria Matteotti, fino a proseguire verso p.le Donatori di sangue passando per Via Rosa. All’altezza della Biblioteca civica Vez, il corteo proseguirà su via Carducci fino ad arrivare, lungo via Cappuccina, al Teatro Momo per la chiusura dell’evento all’interno del teatro.

La Parata Carosello è inserita nel palinsesto delle Città in Festa del Comune di Venezia. La Stagione Domenica a Teatro è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Circuito Teatrale Regionale.