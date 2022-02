Al Goldoni arriva Tempest Project, lo spettacolo sull'ultima opera di Shakespeare

Al Teatro Goldoni continuano gli appuntamenti internazionali della stagione Scenari senza confini: dopo il successo di I was sitting on my patio di Bob Wilson, debutta a Venezia lo spettacolo Tempest project, una produzione diretta e adattata dal regista inglese e direttore del Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi Peter Brook e da Marie-Hélène Estienne a partire della Tempesta di William Shakespeare.

Lo spettacolo, rappresentato in lingua francese con sovratitoli in italiano, nasce da un lavoro di ricerca approfondita sui diversi livelli di significato dell’ultima opera del Bardo, nel tentativo di afferrarne gli aspetti più elusivi legati al mondo metaforico della magia, che spesso risultano di difficile comprensione per attori e pubblico contemporanei.