Un viaggio nel sogno veneziano: lo spettacolo Titizé al teatro Goldoni

Mirabili acrobazie e scenari sorprendenti in un mix di teatro, danza e clowneria: è il "sogno veneziano" di Titizé, lo spettacolo in scena dal 18 luglio al 13 ottobre 2024 sul palco del teatro Goldoni in quattro repliche alla settimana, dal giovedì alla domenica (ore 19). Coprodotto dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto con la compagnia Finzi Pasca e in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo, lo show è pronto a incantare gli spettatori di tutte le età e nazionalità, attraverso una rappresentazione magnificente e un linguaggio universale.

Tra sirene,esercizi acrobatici a mezz'aria e reinterpretazioni dei costumi tradizionali, lo spettacolo rappresenta un'espressione teatrale fondata sulla meraviglia e sullo stupore, che racconta il rapporto fra Venezia, l’acqua e l’uomo. Un evento progettato per il rilancio internazionale del teatro Goldoni, il più antico tra quelli in attività, che in occasione dei suoi 400 anni è stato sottoposto a un importante intervento di restyling finanziato dal Comune di Venezia.

L’opera è scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca, tra i fondatori dell’omonima compagnia svizzera che in 40 anni di attività ha realizzato 40 spettacoli, fra cui 3 cerimonie olimpiche, 2 spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche, calcando 600 palcoscenici in 46 paesi di tutto il mondo. Le musiche sono di Maria Bonzanigo e sono state eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Pasquale Corrado con la partecipazione del Coro Città di Piazzola sul Brenta. La scenografia è a cura di Hugo Gargiulo, assistito da Matteo Verlicchi, i costumi sono di Giovanna Buzzi.

Fedele al linguaggio dei sogni che restituisce immagini evanescenti, allusioni e miraggi, Titizé - A Venetian Dream è uno spettacolo che conduce lo spettatore in un universo rarefatto e surreale. La sua narrazione, apparentemente frammentata ma profondamente allusiva, si sviluppa in un gioco caleidoscopico che intreccia diversi piani di significato, rievocando un iperbolico grammelot.

“Titizé”, “tu sei”: una parola emblematica e piena di ritmo, che con la sua evocativa sonorità richiama l’attenzione sul potere del verbo “essere”, sottolineando l’universalità di un’esperienza immaginata per coinvolgere intimamente un pubblico eterogeneo e di ogni età. Lo spettacolo fonde tradizione e innovazione in un affascinante connubio tra clowneria, il linguaggio del corpo e dell’acrobazia - che permette di alludere, creare metafore, amplificare emozioni - e l’utilizzo di innovative macchine sceniche, dando vita a un teatro per tutti senza dover ricorrere alla parola.

Con un cast di dieci talentuosi interpreti, tra cui acrobati, attori e musicisti, Titizé invita a immergersi nell’essenza di Venezia, dove il passato e il presente si mescolano in un unico affascinante racconto e le storie, sparse come conchiglie sulla spiaggia, ognuna con la sua bellezza e il suo mistero, si ricompongono in un prezioso mosaico. Lo spettacolo diviene anche l'occasione per gettare uno sguardo sul futuro di una città ancora in grado di produrre e di esportare la sua arte e la sua capacità di resilienza in tutto il mondo.

Concluse le repliche al teatro Goldoni di Venezia, lo spettacolo continuerà la sua tournée in Italia e in Europa, per tornare poi sul palcoscenico veneziano per l’estate 2025.