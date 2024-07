Il Teatro Improbabile porta a Briana il campione delle risate: Tomate Clown

Un campione delle risate, un artista che ha cresciuto generazioni di clown: Victor Alvaros, meglio conosciuto come Tomate Clown sarà ospite del secondo appuntamento del Teatro Improbabile a Noale. Mercoledì 10 luglio, in Piazza Calvi a Briana, arriverà con le sue irresistibili gag e con una valigia carica di palloncini che trasformerà, grazie ad incredibili manipolazioni, in oggetti dando vita a personaggi pazzeschi e momenti comici. La sua esibizione, prevista per le 21.15, sarà preceduta dalle 20.00 da un laboratorio di bolle di sapone per genitori e bambini tenuto da H’O Bolle.

«Esistono esperti in tutti i rami dell’arte, della scienza e della tecnologia, esperti in termodinamica, esperti in fisica quantistica, esperti in arte. A me, essere esperto in palloncini è sembrato inutile tanto quanto tutto il resto»: questo è Tomate, pagliaccio, comico, giocoliere, mago e manipolatore di palloncini.

Un pagliaccio, a momenti crudele a momenti naïf, presenta uno spettacolo per tutte le età, che oltre a farci ridere ed emozionare, ci invita anche a riflettere. “Tomate puro Tomate” è uno show di palloncini e comicità rappresentato in oltre 25 paesi, premiato in importanti festival internazionali di circo, di clown e anche di palloncini. Al laboratorio e allo spettacolo si può partecipare gratuitamente.