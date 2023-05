A San Donà la nuova edizione di "Sport in Piazza"

Prenderà il via sabato 6 maggio la nuova edizione di "Sport in Piazza", la terza, che si concluderà domenica 4 giugno.

Per quattro intere settimane le trenta fra società e associazioni sportive che hanno raccolto la sfida di animare Piazza Indipendenza e dintorni daranno vita a un centinaio di eventi dalla mattina alla sera inoltrata.

Tra le novità di quest’anno un campo multisport di maggiori dimensioni dove troveranno casa i tornei di calcetto, basket, pallavolo, pallamano e il pattinaggio, altra novità di questa edizione col memorial Michela Coletto che sarà caratterizzata anche dalla tappa regionale del torneo di basket 3vs3 (domenica 24 maggio) e dal tradizionale memorial di pallacanestro dedicato a Davide Doratiotto.

Tra le discipline sportive al loro esordio assoluto quest’anno ci sono la scherma e le arti marziali (karate, judo, ju-jitsu e krav maga) che saranno ospitate sul palco di fronte al municipio e al Palasport Barbazza. Stessa collocazione per le scuole di danza e le serate dedicate al country e al tango, che beneficeranno di maggiori spazi e di una platea di oltre 200 posti a sedere. Le attese serate di balli caraibici si terranno invece nella zona pedonale.

Ritornano anche le giornate dedicate al nordic walking, al dodgeball e al baskin di Bunker sport (premiato col Premio San Marco 2023 lo scorso 25 aprile) e i tornei aziendali fra i dipendenti italiani ed esteri di Lafert Group.

Incrementati anche gli appuntamenti con la ginnastica ritmica e artistica e con la danza, cui toccherà l’onore di chiudere il mese di ‘Sport in Piazza’ con uno spettacolo serale domenica 4 giugno.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed aperti ad appassionati e sportivi di tutte le età.