Al via "Sposarsi a Venezia e non solo… con noi", l'evento che unisce i professionisti dei matrimoni

Torna anche quest’anno “Sposarsi a Venezia e non solo ... con noi”, la manifestazione ideata da Donatella Mola e Wladimiro Speranzoni che mette in contatto i professionisti del settore wedding con oltre trenta aziende accuratamente selezionate e specializzate in matrimoni ed eventi.

L’evento, giunto alla sua 27esima edizione, aprirà le porte da venerdì 24 e domenica 26 novembre nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Una maratona di tre giorni alla scoperta delle location di Venezia e della sua laguna (venerdì e sabato alle ore 8.45) che si prestano a fare da cornice a un appuntamento indimenticabile, ma anche incontri con professionisti e le migliori aziende del panorama veneziano – dalle bomboniere agli abiti, dal servizio fotografico ai catering – che, riunite nella cornice della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, mettono a disposizione la propria esperienza e i propri servizi per facilitare e coronare il sogno dei promessi sposi.

Il programma

La giornata di venerdì 24 novembre sarà interamente dedicata ai professionisti del settore che potranno iscriversi gratuitamente all’evento tramite l’apposito form sul sito www.sposarsiavenezia.it e vedrà l’intervento di ospiti illustri come Laura D’Ambrosio (Wedding Division Manager di Convention Bureau Italia), mentre le giornate di sabato e di domenica saranno aperte anche ai futuri sposi senza la necessità di accredito.

Durante la mattina del venerdì e del sabato saranno organizzati tour delle più belle e importanti location veneziane, mentre nel pomeriggio la Scuola Grande San Giovanni Evangelista ospiterà incontri B2B, seminari e workshop, sfilate di moda e fashion show e alla sera non mancherà un momento conviviale con dj-set.

«Siamo molto orgogliosi che questo evento sia cresciuto così tanto in questi anni – affermano Wladimiro Speranzoni e Donatella Mola –. Abbiamo fatto molta strada, partendo da un piccolo gruppo di cinque imprenditori e arrivando a una trentina di imprese del veneziano che sono sinonimo di qualità e professionalità. Oggi più che mai è necessario fare rete tra aziende diverse, e l’obiettivo di Sposarsi a Venezia e non solo con noi è proprio quello di creare nuove forme di cooperazione che diano luogo a innovative e sorprendenti sinergie».

Le giornate di sabato e domenica saranno ad libero accesso e dedicate in particolare ai futuri sposi, con orario 10.00-19.30. Seminari e workshop approfondiranno i diversi aspetti delle cerimonie e si svolgeranno nel corso delle due giornate in contemporanea alla manifestazione come “Lo zen e l’arte di accostare i vini alle pietanze”, “I fiori e il matrimonio – piccole accortezze per una grande cerimonia” e “Una promessa e? per sempre, scopriamo l’importanza dell’anello che la suggella”. A concludere le giornate ci saranno concerti, sfilate e djset.

«Sposarsi a Venezia cresce di anno in anno e si è rivelata in ogni sua edizione un punto di riferimento fondamentale per le coppie che desiderano scrivere il proprio futuro – commenta l’assessore al Turismo di Venezia, Simone Venturini –. Come amministrazione stiamo lavorando in sinergia con organizzatori e operatori per rafforzare la filiera dei matrimoni nella nostra città nella convinzione che Venezia, e tutta la sua area metropolitana, costituiscano una cornice d'eccezione grazie a quel mix di cultura, bellezza, arte ed enogastronomia che solo il nostro territorio sa regalare. Ciò con indubbie ricadute positive tra indotto economico e posti di lavoro».

«Venezia si afferma sempre più anche come destinazione per eventi che hanno una progettualità e un indotto rilevante sul tessuto economico: questa è la 27esima edizione di una manifestazione che mette insieme i professionisti del settore facendo sinergia tra tutte le competenze che Venezia offre – aggiunge il direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D’Oria – per questo motivo, Vela si affianca al Comune di Venezia per promuovere le realtà che sono in grado di valorizzare Venezia come meta di prestigio ma anche di tenere in vita e sviluppare un indotto economico che trae origine dalla tradizione locale di artigianato di qualità e di un “saper fare” secolare. Un patrimonio di conoscenza e cultura che passa e si tramanda anche attraverso questo tipo di appuntamenti».