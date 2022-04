Spring festival a caorle: due giornate di sport, arte circense e animazione per i più piccoli

A Caorle, domenica 24 e lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 18.30, arriva lo Spring Festival: un momento di festa, organizzato da MBG - Michael Brioschi Guinet Glocal Creator, al Villaggio San Francesco, in cui adulti e bambini potranno divertirsi tutto il giorno tra giochi, tornei sportivi, attività di fitness e, per i più piccoli, spettacoli di arte circense, truccabimbi e balloon art.



Ma non è tutto: bambini e ragazzi di tutte le età potranno provare nuovi sport promossi da Pallacanestro Castelfranco e Villorba Rugby; mentre il team di Vivimondo - tour operator specializzato in viaggi studio - offrirà originali attività di animazione in inglese.



Per queste due giornate niente sarà lasciato al caso, neanche le iniziative dedicate a soddisfare il palato, grazie al Food Truck Ca’ Lozio, con le sue prelibatezze locali e non, ma anche al Beverage Corner che, novità di quest’anno, sarà gestito da The Cavern Tiki Bar di Andrea Parisi, uno dei più influenti Tiki Bar delle realtà lodigiane e cremasche. The Cavern ha proposte sia per grandi che per piccini, strizzando l'occhio alla sostenibilità, alla freschezza dei prodotti e all'artigianalità delle produzioni: dalle spremute fresche (anche nella versione cocktail come Gin-Fizz e Screwdriver) ai drink firmati Bevande Futuriste, Beer District (con una piccola sorpresa in esclusiva per l’evento), e Bitter Fusetti dell’astro nascente Flavio Angiolillo, uno dei bartender più importanti in Italia che al San Francesco proporrà l’esclusivo “Fusettone”.



Il Beverage Corner raggiungerà l’apice a partire dalle 16.30, quando inizierà l’orario dell’aperitivo in entrambe le giornate. Domenica 24 aprile, in particolare, è atteso un ospite speciale: Dj Nick di Radio Company.



L’ingresso allo Spring Festival è gratuito.



Il programma:



Domenica 24 aprile



Dalle ore 11 alle 17 Villorba Rugby-Have a try!

Ore 11:30 Circus School-Scuola di Circo-intrattenimento per tutta la famiglia

Ore 12:00 Momento DYSE - in collaborazione con Vivimondo

Ore 15:00 Momento Fitness

Ore 15:00 Laboratorio palloncini modellabili

Ore 16:00 Wondy Presenta: “I segreti del magico baule"

Ore 16:30 Aperitivo con Radio Company



Lunedì 25 aprile



Dalle ore 11 alle 17 Castelfranco Basket-Have a try!

Dalle ore 11 alle 17 Villorba Rugby-Have a try!

Ore 11:30 Circus School-Scuola di Circo-intrattenimento per tutta la famiglia

Ore 12:00 Momento DYSE - in collaborazione con Vivimondo

Ore 14:00 Tornei freccette (under 14 e over 14)

Ore 15:00 Momento Fitness

Ore 15:30 Wondy Presenta: “I segreti del magico baule"

Ore 16:30 Giocone



Gallery

Informazioni: info@villaggiosfrancesco.com