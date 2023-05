Select porta a Venezia la Spritz Week con incontri, visite e masterclass

A Venezia è protagonista lo spritz, uno dei cocktail più amati dentro e fuori dai confini nazionali. Alla sua versione autentica e originale, quella veneziana, è dedicata la prima Select Spritz Week, dal 25 al 28 maggio. Un evento unico nel suo genere, fatto di esperienze diffuse per scoprire la città e un pezzo della sua cultura attraverso un'icona come il marchio Select (nato proprio a Venezia, nel 1920). Si va dalle visite olfattive in compagnia del maestro profumiere alla visita del conservatorio Benedetto Marcello con degustazioni a seguire, dall’aperitivo letterario in libreria, al viaggio alla scoperta dei mosaici realizzati nell’unica fornace a fuoco vivo della città, fino al concerto di strada sullo sfondo del suggestivo Rio di Cannaregio.

La Select Spritz Week, inoltre, vuole sensibilizzare sull’importanza della tutela dei mari e degli oceani, a partire dalla laguna di Venezia, grazie alla partnership con Ocean Space, progetto della fondazione Thyssen-Bornemisza TBA21; Select sostiene gli eventi culturali, gratuiti e aperti a tutti, previsti dal programma pubblico di Ocean Space durante la Select Spritz Week e fino a novembre 2023 (per info: www.ocean-space.org/it/activities).

«La Select Spritz Week - spiega Marco Ferrari, Ceo di Gruppo Montenegro - nasce per celebrare Venezia e valorizzare il legame del brand con la sua città di origine. Per questo motivo, non solo abbiamo deciso di affiancare Ocean Space, ma anche di far coincidere simbolicamente l’inizio della Spritz Week con l’inaugurazione di Ca’ Select: uno spazio esperienziale dedicato alla città nel quale si potranno conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di Select».

Ca’ Select si trova in un ex laboratorio industriale nel sestiere Cannaregio (690 metri quadri di superficie totale): una location esclusiva, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva che racconta la storia del brand e dove sarà ospitato il cuore del processo di macerazione di alcune erbe e spezie che caratterizzano la ricetta di Select.