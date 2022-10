La stagione del teatro Tullio Serafin di Cavarzere

Tornano a Cavarzere le "domeniche spettacolari" del teatro Tullio Serafin con sette entusiasmanti appuntamenti di prosa e danza, che accompagneranno gli spettatori da novembre a marzo. Non mancheranno due momenti dedicati ai più piccoli con la rassegna "Portami a teatro!" per bambini e famiglie. La stagione è realizzata dall’assessorato alla cultura e dal circuito Arteven con il sostegno di Adriatic Lng.

Il sipario si alza il 13 novembre con Marco Paolini in Antenati, uno spettacolo che tratta in chiave epi­co-comica temi quali l’evoluzione della nostra specie e l’ecologia attraverso l’incontro immaginario con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni. Nella finzione del teatro si ricostruiscono i fili dei legami che permettono di organizzare una stravagante riunione di famiglia: tut­ti i nonni della storia chiamati a dar consiglio sul futuro dell’umanità.

Il 20 novembre è la volta de Il Mercante di Venezia di William Shakespeare nella versione di TeatroImmagine che inscenerà una storia antica ma capace di parlare ancora e forse più fortemente a noi uomini di oggi. In questa produzione, i protagonisti sono la Maschera, che rappresenta l’ambiguità e la bugia, e il Palcoscenico, quale spazio dell’azione. Ma se il pubblico si divertirà e riderà di quello che succede sulla scena, sappia che sta ridendo amaramente di se stesso.

Theama Teatro il 4 dicembre presenterà al Tullio Serafin Veleno a colazione, un dramma coniugale tragicomico che vede una coppia ritrovarsi a colazione durante l’ennesima monotona domenica. Viene subito alla luce il tentativo assurdo ma determinato della moglie di uccidere il marito con un potente veleno che farà effetto entro il tempo di durata dello spettacolo. Si susseguono così divertenti colpi di scena fino ad un finale imprevedibile e davvero divertente.

Il 22 gennaio appuntamento con COB Compagnia Opus Ballet: in Le Quattro Stagioni, gli elementi che compongono la natura concorrono a farci meditare sul rapporto con l'uomo e con il tempo. Come una immensa sceneggiatura cinematografica, prendono così forma nel nostro pensiero le piante, gli animali, il vento, i sassi… e nella straordinaria sequenza vivaldiana gli uccelli, l'acqua, i pastori, le danze, il caldo, il freddo... le quattro stagioni.

Il 12 febbraio Giuseppe Battiston sarà in scena con La Valigia, spettacolo tratto dall’omonimo testo di Segei Dovlatov. La Valigia diventa metafora della diasporica condizione umana di un sentirsi emigranti dello spazio e del tempo. In questo continuo passaggio tra presente e passato, si articola lo spettacolo che usa come dispositivo di racconto uno studio radiofonico, attingendo alla storia di Dovlatov giornalista e reporter.

Francesco Gerardi salirà sul palco il 5 marzo con La cella di seta - Io e Marco Polo. Partendo dall’incontro storico di Rustichello e Marco Polo, lo spettacolo diventa un racconto avventuroso e poetico sulla forza delle Storie. Raccontare la propria storia vuol dire salvarsi e salvare. E così fanno Rustichello e Polo che non potendo vedere il mondo con gli occhi, se ne inventano uno che è un milione di volte più grande, più magnifico, più incredibile.

Chiudono la stagione Chiara Francini e Alessandro Federico il 19 marzo con Coppia aperta quasi spalancata, una commedia che è una favola tragicomica in cui Dario Fo e Franca Rame descrivono lo "stare in coppia" in modo perfetto, con toni divertenti ma anche drammatici.

Per i più piccoli due appuntamenti: il 29 gennaio La Piccionaia porta a Cavarzere Stelle e il 26 febbraio invece è la volta de Gli Alcuni con Hansel e Gretel - Una storia un po’ paurosa per imparare a crescere.

Laboratorio teatrale gratuito per chi acquista il biglietto dello spettacolo: i laboratori si terranno il 28 gennaio e il 25 febbraio presso i locali della scuola primaria Giovanni XXIII, via Leonardo Da Vinci, 24 a partire dalle ore 15.30. Per prenotazioni biglietteria Teatro Tullio Serafin tel 331 4021045

Gli spettacoli della stagione di prosa iniziano alle ore 17.00, ad esclusione di La Valigia che inizia alle ore 21.00. Gli spettacoli per bambini iniziano alle ore 16.30.

«Prosegue la nostra collaborazione con il teatro Tullio Serafin di Cavarzere, istituzione storica del panorama musicale veneto, per offrire alle comunità locali una proposta culturale e artistica di assoluto livello - afferma Alfredo Balena, direttore delle relazioni esterne di Adriatic Lng - La qualità della rassegna offerta di anno in anno si dimostra con la capacità continua di attrarre sul nostro territorio artisti di fama nazionale oltre che l’attenzione di inserire spettacoli rivolti alle famiglie con l’obiettivo di avvicinare anche i più piccoli al teatro».

Info e biglietti

Abbonamento prosa stagione 2022/2023 – UNICO € 100

Vendita abbonamenti: ex abbonati da sabato 29 ottobre a sabato 5 novembre (escluso il 1 novembre); nuovi dal 7 al 13 novembre.

Apertura biglietteria Teatro Tullio Serafin dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il 13 novembre a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti: intero € 20, ridotto € 17 per under 30 e over 65.

Prevendita e vendita: prevendita online su www.vivaticket.com e relativi punti vendita; vendita presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dello spettacolo.

Biglietti spettacolo per bambini: intero € 5 – ridotto € 4 per abbonati stagione prosa 2022/23 e per ogni 2 interi acquistati. Vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30

Informazioni: Città di Cavarzere – Biblioteca comunale tel. 0426 317160 (dal lunedì al venerdì 9 -12); biglietteria Teatro Tullio Serafin tel. 331 4021045 (orari e giorni apertura biglietteria); biblioteca@comune.cavarzere.ve.it; www.cultura.cittametropolitana.ve.it; www.myarteven.it. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.