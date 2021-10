Cavarzere, la stagione 2021-2022 del teatro Serafin

A Cavarzere arrivano le "domeniche spettacolari" del teatro Tullio Serafin, con sette entusiasmanti appuntamenti di prosa e danza da novembre a marzo. E c'è anche la rassegna "Portami a teatro!", pensata per i bambini e le loro famiglie. La stagione è realizzata dall’assessorato alla Cultura con il circuito Arteven e il sostegno di Adriatic Lng.

Il programma

Il sipario si alza il 7 novembre con il Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte in CYRANO DE BERGERAC, una delle opere in versi più famose del teatro mondiale. Una storia serrata, romantica e avventurosa, tenera ma allo stesso tempo violenta, tra innamoramenti, battaglie e spade scintillanti, da cui non si può non essere rapiti e sedotti. Il 28 novembre è la volta de LA BISBETICA DOMATA di Teatro Bresci, che ambienterà la celebre commedia di Shakespeare negli anni ’90 e ci farà riflettere su come le dinamiche della provincia italiana, quella della fabbrica e del commerciante che tratta i sentimenti come fossero merce, non siano purtroppo così antiche o polverose. Maurizio Micheli e Debora Caprioglio il 12 dicembre presenteranno al Tullio Serafin AMORE MIO AIUTAMI, classica commedia all’italiana degli anni 60. Giovanni e Raffaella formano una coppia affiatata e rodata da dieci anni di matrimonio, ma la loro relazione va in crisi quando lei si invaghisce di un piacente quarantenne conosciuto durante i concerti di musica da camera. Tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, cosa succederà?

Il 23 gennaio appuntamento con la Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei: ne I BISLACCHI omaggio a Fellini i danzatori racconteranno l’universo del cineasta riminese accompagnati dalle celebri note di Nino Rota. Un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, dove la danza e il teatro si intrecciano. Il 13 febbraio Gabriele Cirlilli sarà in scena con MI PIACE… DI PIÙ, spettacolo che si dipana attraverso il backup del cellulare dell’attore: scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. La Nuova Compagnia Teatrale salirà sul palco il 6 marzo con un’opera scritta da Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO è la storia di una donna ricca di intelligenza istintiva e di forza morale, che dopo aver avuto tre figli da uomini diversi decide di sposare il padre di uno di loro per farli legittimare tutti. La protagonista diventa un’allegoria dell’Italia lacerata e in larga misura depauperata moralmente al fine di prefigurarne la dignità e la volontà di riscatto. Chiudono la stagione Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta il 27 marzo con LA PARRUCCA, che racchiude due atti unici di Natalia Ginzburg. In Paese di Mare conosciamo Massimo, un uomo perennemente insoddisfatto che passa da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista, e Betta, una donna ingenua, irrisolta e tuttavia genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. In La Parrucca ritroviamo la coppia in un piccolo albergo isolato alle prese coi litigi e tradimenti di una relazione oramai al capolinea.

Per i più piccoli due appuntamenti: il 16 gennaio Matàz Teatro porta a Cavarzere SUPER! SIRENETTA CERCASI, una versione rivisitata della fiaba di Andersen in cui una piccola clown avrà l’occasione di diventare un’eroina davvero super. Il 30 gennaio invece è la volta del Gruppo Teatrale Panta Rei che ne IL GIARDINO DEL GIGANTE narra la storia di un burbero gigante e un’allegra bambina che saprà scaldargli il cuore.

Biglietti e info

Tutti gli spettacoli della stagione di prosa iniziano alle ore 17.00, quelli per bambini alle ore 16.30.

ABBONAMENTO PROSA STAGIONE 2021/2022 unico € 100

VENDITA ABBONAMENTI

EX ABBONATI dal 25 al 30 ottobre

NUOVI dal 2 al 7 novembre

al Teatro Tullio Serafin dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

BIGLIETTI

INTERO: € 20

RIDOTTO: € 17 per under 30 e over 65

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI

Prevendita per tutti gli spettacoli dal 5 novembre presso gli sportelli del circuito vivaticket, on-line su myarteven.it e vivaticket.com

Vendita presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dello spettacolo.

PORTAMI A TEATRO! Spettacoli per bambini e famiglie

BIGLIETTI intero > € 5 – ridotto > € 4 per abbonati stagione prosa 2021/22 e per ogni 2 interi acquistati

VENDITA il giorno di spettacolo dalle ore 15.30

INFORMAZIONI

Città di Cavarzere – Biblioteca Comunale tel. 0426 317160 (dal lunedì al sabato 9 -12)

Teatro Serafin durante gli orari di apertura botteghino tel. 0426 52898

Servizio biglietteria tel. 331 4021045 (orari e giorni apertura biglietteria)

biblioteca@comune.cavarzere.ve.it

www.cultura.cittametropolitana.ve.it - www.myarteven.it